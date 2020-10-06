不滿監察院說法反覆　羅智強再嗆：陳菊真的是讓監察院蒙羞

▲國民黨革實院長羅智強。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨革實院長羅智強不滿監察院調查他的4筆政治獻金，其中1筆僅306元，因此6日上午到監察院外舉行記者會，要求監察院長陳菊出來面對。事後，他在臉書批評，今天早上街講後，監察院馬上改口，「陳菊，你真的是讓監察院蒙羞」。

監察院日前調查發現，羅智強2018年參選台北市議員時的政治獻金，8千多筆小額捐款中，有4筆捐款姓名與身分字號不同，要求對方舉證，否則開罰6萬至120萬元。而在9月30日，羅智強就不滿表示，4筆政治獻金都低於1千萬，其中一筆緊306元，監察院查他300元，不查立委陳明文的300萬，好一個殺氣騰騰的東廠政府。

羅智強6日開記者會，再次嗆聲陳菊，並質疑對方將監察院當東廠使用，只因他監督民進黨太用力，所以才從雞蛋裡挑骨頭。

待記者會結束，監察院財申處簡任秘書林亞齡回應，全台各政黨及擬參選人都依照《政治獻金法》進行申報，此次抽取313件中，共有13件捐款人姓名與身分證字號不吻合，不過大多是申報時不小心輸入錯誤，所以以往作業規定都是發函申報人協助釐清，不會涉及裁罰，「監察院是例行作業，沒有特別針對任何對象，也完全不涉及裁罰，可能羅智強對法規有些誤解」。

▲羅智強6日下午在臉書嗆聲陳菊。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

然而，羅智強並不接受監察院說法。他下午在臉書表示，「我再繼續打臉滿口謊言，說法反覆的陳菊東廠院」，9月30日時，監察院查他的政治獻金「姓名跟身分證號碼不符」，還嗆「確定不吻合，明顯違法時，將開罰羅智強6萬至120萬元」。結果他今早到監察院門口監講，要陳菊出來面對，監察院馬上大改口，「只是發函請羅智強協助釐清，不會涉及裁罰」。

羅智強批評，「陳菊，妳真的是讓監察院蒙羞」，原本應該超然耿介、督察百官的監察院，因為陳菊，淪落為民進黨的東廠打手，說詞反覆，自己打自己臉。他呼籲，所有在野黨的政治人物硬起來，不要畏懼民進黨的惡勢力，「你好大，我們不怕」。

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