羅智強談2022黨內初選PK蔣萬安：「帥安」若輸了就支持「醜強」





▲國民黨台北市議員羅智強。（資料照／記者湯興漢攝）



記者羅婉庭／台北報導

2022年台北市長選舉備受關注，國民黨內包含立委蔣萬安、革命實踐研究院院長羅智強都有意角逐。面對蔣萬安有高支持度，羅智強8日受訪表示，「帥安贏了就支持他，帥安輸了就支持醜強」，希望示範一場兄弟登山的選舉，大家各自努力。

羅智強表示，自己一定參加並走完台北市長黨內初選，若蔣萬安初選勝出，代表他有能力和民進黨對抗、贏得選舉，他當然會支持蔣，相對來說，「如果我贏過蔣萬安，大家也不要懷疑我能贏民進黨的能力」，相信蔣萬安也會有君子風度。

對於黨內初選，羅智強強調，大家不需要太過嚴肅看待黨內競爭，這很正常應多多益善，只要君子之爭都好，他指出堅持要選包含3個原因：第一，他本就喜歡挑戰困難的事，參選台北市長本來就不容易；第二，選上台北市長有很多想實踐的抱負；第三，因為跟臉書百萬粉絲承諾過一定選台北市長，要說到做到，羅智強更酸「我不是謝長廷，說退出政壇卻還在當駐日代表」。

針對近期民調羅智強形容自己是「坐三望二」，目前輸蔣萬安和陳時中，但贏過其他潛在對手如林右昌、吳思瑤、黃珊珊，現階段首先要追上陳時中，再去跟蔣萬安君子之爭。對於有人建議可去基隆選，羅智強坦言聽過很多這樣的說法，謝國樑已表態參選基隆市長。