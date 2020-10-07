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校園營養午餐菜單印「萊豬文宣」　蔣萬安怒批：是在美化瘦肉精

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▲▼ 校園營養午餐出現萊豬文宣。（圖／翻攝國會直播）

▲校園營養午餐出現萊豬文宣。（圖／翻攝國會直播）

記者崔至雲／台北報導

含有瘦肉精的美國豬肉將於明年起正式開放，儘管教育部保證校園內均使用國產豬肉，但外界依舊擔心美豬進入校園。國民黨立委蔣萬安今（7日）於立法院質詢時拿出一張校園內營養午餐菜單中的萊豬文宣，因該文宣上還註明資訊來自衛福部食藥署等字樣，他痛批衛福部及教育部讓錯誤訊息傳到校園，「一邊說不能吃美豬，但又印製文宣，是在美化瘦肉精嗎？」

該文宣標題以「營養小常識認識瘦肉精」開頭，文中引用聲稱來自衛福部食藥署，內文指出，萊克多巴胺能提高畜禽的瘦肉比例，減少飼料成本，並使賣相更好、提高售價，增加養豬戶的利潤。

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▲▼立法院社福衛環委員會 立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

文宣還提到，「姑且不論政府對美豬瘦肉精的風險評估結果」，校園午餐食材都採用中央農業主管機關認證的在地優良農業產品，採購時選用三章一Ｑ食材，不會使用到含有瘦肉精的進口美豬產品。

蔣萬安憤怒指出，這樣的資料到底從哪裡來？為什麼可以進入校園？怒批食藥署一邊說要吃國產豬，卻印瘦肉精文宣進入校園，這樣的內容適當嗎？「感覺衛福部是在幫瘦肉精宣傳？是在美化瘦肉精嗎？」

對此，衛福部次長石崇良及國教署署長彭富源指出，並不會幫這份文宣背書，將盡快了解文宣來源。蔣萬安則要求雙方在今日下班前將資訊公開，並呼籲不能讓這些錯誤訊息傳到校園。

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