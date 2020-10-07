國小菜單印美豬文宣　鍾沛君：隻字未提瘦肉精危害「噁心的大人」

▲台北市議員鍾沛君。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國小菜單印上瘦肉精美豬的文宣，卻隻字不提瘦肉精對人體的危害一事，國民黨台北市議員鍾沛君7日批評，「噁心的大人們」竟選擇性只講對自己有利的論述，殊不知沒講的才最重要且危險，要求教育局立刻回收下架，不准再發。

鍾沛君7日與其他國民黨北市議員一同召開「反對民進黨讓嬰幼兒吃萊克多巴胺，台北市議會國民黨團幫家長把關」記者會。她指出，有國小學童的營養午餐菜單背面，印上寫有「萊克多巴胺能提高畜禽的瘦肉比例，減少飼料成本，並使賣相更好，提高售價，增加養豬戶的利潤」的文宣，不但每個字都標明注音符號，讓學童方便閱讀，文末還有「有獎徵答」回條。

「會這麼做，想當然爾，這不是為了說服大人，而是為了『洗腦』孩子。」鍾沛君批評，實在很難想像，要多麽邪惡的用心，才會對稚嫩的國小學童「下手」，這份文宣片面宣傳萊克多巴胺的經濟利益，卻隻字未提如今抗爭的關鍵是萊克多巴胺對人體有害。她再罵，國小孩子豈能分辨學校拿的資料上，「噁心的大人們」竟然選擇性地只講對自己有利的論述，殊不知沒講的才最重要、最危險。

鍾沛君還強調，更離譜的是，立委蔣萬安在立法院拿著這份文宣質詢衛福部與教育部，兩個部會都說不知情，還推給午餐包商自行撰寫。

鍾沛君要求教育局立刻將這份文宣回收下架，不准再發，並且普查有沒有其他學校也收到，以及是不是哪個單位又拿著納稅人的血汗錢搞「大內宣」。

▼鍾沛君7日批國小營養午餐印的瘦肉精美豬文宣隻字不提其危害。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君，點圖可放大）

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