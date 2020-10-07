快訊／台南殯葬業者槍擊案　郭姓兇嫌聲請羈押、王男5萬交保

記者林悅／台南報導

台南市警殯儀館方姓殯葬業者槍擊案，兇嫌郭男及同夥王男被市警六分局依殺人、槍砲罪嫌送辦，檢察官訊問後認被告郭男涉犯殺人罪嫌重大，所犯為重罪，有逃亡及串證、滅證之虞，訊後諭知聲請羈押禁見，王男涉犯恐嚇罪嫌重大，惟無聲請羈押之必要，具保5萬元。

▲台南市立殯儀館槍擊案，警方將郭（左）、王嫌（右）移送台南地檢署偵辦，檢察官訊問後將郭男聲押，王男諭知5萬元交保。（圖／記者林悅翻攝，下同）

10月6日中午12時57分許，台南市南區市立殯儀館明德廳外傳槍擊案，1名42歲方姓殯葬業者，遭兇嫌以行刑式方式，朝頭部開一槍，方男當場倒地無生命跡象，兇嫌逞兇後逃逸，方男被消防局救護車送往成大醫院急救。據了解，方男頭部中彈，子彈右進左出貫穿，目前在成大醫院加護病房觀察治療，方男瀕臨腦死，目前靠呼吸器維持生命。

市警六分局6日査訪現場許姓及王姓目擊證人及調閱現場監視器，發現一部自小客車涉嫌重大，當時有2名犯嫌下車（正、副駕駛），與被害人方男於現場聊天，約1分鐘後，由駕駛的男子持槍行兇後並逃離現場。

經警方調閱路口監視器，查明兇嫌作案車輛，並查出車主為47歲郭姓兇嫌，發現該車已由永成路往南行經86逃往高雄，經台南市警六分局、刑警大隊、保安警察大隊霹靂中隊、刑事鑑識中心、刑事局偵八大隊偵六隊、高市刑警大隊偵一隊、科技偵査隊、苓雅分局共同合作，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，查出郭嫌車輛駛往高市苓雅區一處國小附近藏匿，警方即在現場埋伏，直到6日下午4時30分許，郭嫌離開藏匿處，欲前往開車時，警方上前將郭嫌制伏逮捕，在郭嫌車內起獲涉案改造手槍與子彈17發。郭嫌坦承涉案。

警方深入追查，查出郭嫌於案發前，先在台南市立殯儀館內遇到被害人方男，雙方發生口角，郭嫌憤而返家取槍折回尋仇，並叫55歲王姓友人助勢，一同駕車前往現場尋仇，由郭嫌下車開槍行兇，逞兇後開車逃逸。

警方於6日深夜10時多，循線前往台南市安南區持拘票，將王男拘提到案，王男否認犯行，辯稱他什麼都沒做。惟警方認為，從監視器及證人證詞，王男雖沒有動手，但他受邀前往持鐵管助勢，犯案全程都在現場目睹，難以脫離干係，將王男列為「共同正犯」，7日下午依殺人、槍砲等罪嫌將郭、王2人移送台南地檢署偵辦。

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