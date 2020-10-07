小氣房東吝換熱水器害死情侶2命　改判賠家屬424萬餘元

▲小氣房東吝換熱水器害死2命，高院二審判賠424萬餘元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

台北市歐姓房東將林森北路的套房出租給吳姓女子多年，吳女曾向房東反應，要求換裝有強制排氣功能的熱水器，但房東為了省1萬多元的換裝費，拒絕換裝。結果吳女與王姓男友洗澡時，因吸入過多一氧化碳而中毒身亡，歐男遭判刑1年定讞。王男家屬求償，高院二審改判房東需賠償424萬8千餘元。可上訴。

擁有3處房屋的歐姓房東，自2011年9月起就將林森北路住商大樓內的套房出租給吳女使用。而吳女的家屬在2018年初因為遍尋不著吳女，報警處理，警方在套房內發現吳女與王姓男友的屍體。當時王男倒在臥室，吳女則是裸身倒在浴室，2人因吸入過多一氧化碳中毒窒息死亡。

檢方傳喚歐姓房東，查出2016年3月至8月間，吳女曾向房東要求換裝具有強制排氣功能的熱水器，但房東竟吝惜1萬多元的裝設費用，悍然拒絕，最後導致2條人命因一氧化碳中毒死亡。檢方對歐男提起公訴，一二審均將他判刑1年，上訴第三審後，最高法院9月間駁回上訴定讞。

死者王男的家屬提出民事訴訟，求償847萬餘元，一審法院審理後，判決歐男須賠償453萬餘元。案件上訴第二審。

二審高等法院於7日宣判，高院仍認定歐男明知套房之陽台加裝鋁窗，影響空氣流通，卻未裝設具有強制排氣功能之瓦斯熱水器或加裝強制排氣之設備，以致吳女、王男2人因吸入過量一氧化碳而中毒窒息死亡，歐男應對事故負責。但高院也認為，王男當時洗澡時，疏未開啟鋁窗，加強通風，就事故之發生應負10％過失責任。經過重新計算後，改認定王男父親可以獲償160萬488元、王男母親可以獲償264萬4321元，總計歐男須賠償424萬4809。可上訴。