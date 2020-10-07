管中閔遭報導「赴中未申請 立委籲查處」告記者無罪確定

▲管中閔再告記者，記者仍無罪確定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台大校長管中閔2018年3月間遭平面媒體報導「管中閔去年赴中未申請 立委籲查處」，他認為報導不實，對撰稿的2名記者自訴加重誹謗罪嫌。一審判決記者無罪，管中閔上訴二審，高等法院二審審理後，認為記者已善盡查證義務，且報導為可受公評之事，又非惡意評論，因此再度駁回管中閔的自訴，記者無罪確定。

管中閔在2018年1月5日獲得台大遴選委員會遴選為新任校長，但因民進黨政府不滿，教育部拒絕發給管中閔聘書，演變成歷時近1年的「卡管事件」，過程中共有潘文中、吳茂昆、葉俊榮3位教育部長先後為此下台，一直到2018年12月24日，時任教育部長的葉俊榮才宣布「勉予同意」，2019年1月8日管中閔正式上任。

而他因為違法兼職遭監察院彈劾，去年9月間遭公務員懲戒委員會記申誡，風波平息。但早在他爆出違法兼職事件時，就有記者報導他「台大教授兼任獨董全都露！輕放管校長、李鴻源」的新聞，管中閔認為名譽受損，自訴記者加重誹謗，記者最後也獲得無罪確定。

但管中閔屢敗屢戰，針對平面媒體於2018年3月26日刊出的報導，以「管中閔去年赴中未申請 立委籲查處」為標題，內容指稱管中閔兼台大行政職須比照公務員向移民署申請，以「管現為台大人文社會高等研究院院長，依規定赴中須向內政部移民署申請許可，但從去年至今未有相關紀錄」、「接台大院長後無紀錄最高可罰10萬」、「知情官員表示，依『兩岸人民關係條例』、『公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法』等規定，管在二○一七年一月接任台大院長，此為行政職，須比照十一職等以上公務員赴中前向內政部移民署申請許可，否則可處二萬到十萬元罰鍰；『台大教職員工赴大陸地區案件審核流程』也有規範。」、「官員說，管去年六月未申請許可赴中，明顯已違法」管中閔不滿，自訴撰稿的2名記者涉嫌加重誹謗罪嫌。

一審法院審理後，判決記者無罪。管中閔上訴二審，高等法院審理時，管中閔親自出庭，指述記者報導不實，嚴重損害他的名譽，請求高院改判有罪。全案於7日宣判，高院仍認定記者已善盡查證義務，且報導為可受公評之事，又非惡意評論，再度駁回管中閔的自訴，記者無罪確定。