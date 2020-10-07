砸爆692萬賓士！炫富哥超狂背景曝　槍擊金錢豹「一舉動」人逃光

記者黃翊婷／綜合報導

台中郭姓男子6日凌晨與7名友人在KTV唱歌，期間發生爭執，為了比拚誰的車子比較多，一氣之下竟然直接砸爛要價至少692萬賓士AMG GT53的擋風玻璃。據了解，綽號「阿三」的他有多項前科，2010年間曾在台中金錢豹包廂開槍示威，因此被法院判刑5年6月，併科罰金10萬元。

警方調查，郭男在大墩四街一處KTV與朋友歡唱，酒過三巡後大家開始聊天，同行友人與他炫富、比拚財力，雙方為了「誰的名車比較多」起爭執，他被激怒之後，拿著雨傘衝到門口，對著愛車賓士AMG GT53一陣猛砸，當場打爛擋風玻璃，接著對在場所有人嗆聲，「我連自己600多萬的車都砸了，我咧驚三小？」

更讓警方傻眼的是，被砸爛的賓士是登記在郭男姊姊的名下，由於姊姊並未提出毀損告訴，因此暫時沒有後續處理動作。不過，綽號「阿三」的郭男超狂行徑不只如此，除了傷害、違反槍砲彈藥刀械管制條例等前科，2010年2月間他目睹朋友在金錢豹與人發生口角，先是將一把巴西TAURUS廠製PT111型、口徑9釐米制式半自動手槍擺在桌上，旁人以為是假的，一度拿起來把玩，下一秒他將槍拿回來並朝天花板射擊，這時所以人才知道那是真槍，嚇得紛紛逃出包廂。

▲被砸毀的賓士新車不包含任何選配，就要價692萬元。（圖／民眾提供）

後來，郭男也因為開槍一事，被法院判處5年8月有期徒刑，併科罰金10萬元，如今又因為砸車登上新聞版面。據了解，他的賓士愛車是在2019年出廠，今年7月才掛牌上路，沒想到短短2、3個月就遭砸壞。

警方表示，郭男的確切職業為何、名下究竟有多少豪車，目前仍不清楚，但呼籲民眾酒後仍應保持理性，若有違法情事，必定依法究辦。

● 飲酒過量，有礙健康