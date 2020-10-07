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砍120刀幾乎斷頭　判12年法官問：這樣重嗎？兇手撤回上訴

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▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲古男持刀砍殺友人120刀，判12年上訴二審時，當庭撤回上訴。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

男子古慶國借宿桃園陳姓酒友家中，但陳男決心戒酒，要求古男搬走。古男不滿，持菜刀、魚刀雙刀砍劈陳男，幾乎將陳男頭顱砍斷。一審將古男判刑12年，案經上訴，高院法官開庭時詢問古男：「砍人120刀，也沒精神耗弱，如果你是被害人，覺得要判多重？」古男聽完後，當庭撤回上訴，全案定讞。

本案發生於去年9月18日，桃園市中壢區長樂街的一處公寓民宅發生這起兇殺案，古男（43歲）與遭殺害的陳姓租客熟識，雙方都曾在工地做粗工，古男先前曾經投靠陳男，陳男好心提供租屋處的空房間讓古男免費居住，但古男失業後就待在陳男家處，不但無心找工作，更是不斷喝酒。陳男曾與古男多次爭吵，去年3、4月左右，陳男將古男趕出。

古男轉而向陳男的前妻求情，但前妻拒絕幫忙，古男認為陳男從中作梗，懷恨在心。案發當天下午，古男登門找陳男理論，雙方大吵後動手，古男衝入廚房拿菜刀及殺魚刀朝陳男砍殺，直到陳男倒臥血泊中動也不動，古男於是帶著兇刀自行開車到派出所向警方自首。警方到場後，發現被害人死狀悽慘，頭顱幾乎遭到砍斷。檢方依照殺人罪嫌對古男提起公訴。

一審法院審理後，法醫鑑定死者有120處銳器傷，其中57處集中頭部。而合議庭法官認為古男因長年飲酒，行為時受「酒精引發的精神病」影響，辨識能力減損，依刑法第19條第2項規定減刑；另外也認定他符合自首規定，再次減刑，最後僅將古男判刑12年。

案經上訴，高等法院6日下午首度開庭審理。承審的受命法官看完卷證後，詢問古男：「砍人120刀，也沒精神耗弱，如果你是被害人，覺得要判多重？」、「你覺得判12年太重嗎？如果設身處地想，你被人砍120刀，覺得要判多重？」古男聽完後，當庭撤回上訴，全案因此定讞。古男將發監執行。

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