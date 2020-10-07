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纏訟11年！科教館遷建弊案前館長徐國士更一審逆轉無罪

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台灣科學教育館,科教館（圖／記者李鍾泉攝）

 ▲國立台灣科學教育館遷建時傳出弊案，前館長徐國士更一審獲判無罪。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

纏訟11年的國立台灣科學教育館，2004年間遷建時爆發弊案，檢方認為當時的館長徐國士，與女友人董素貞等人，疑似圖利特定廠商，將標案交由能力不足的廠商承包，檢方於2009年間提起公訴。徐國士一審遭判刑7年半、二審判刑6年，但高等法院更一審7日宣判，改依罪證不足為由，逆轉判決徐國士無罪。可上訴。

位在台北市士林夜市旁的國立台灣科學教育館，2004年間由台北市中正區的南海路，搬遷到新址，當時由前總統陳水扁，盛大主持新館的開幕儀式。但科教館遷建過程中傳出弊案，時任館長徐國士疑似圖利特定廠商，疑似違法將具有蓋造科學館能力的得標廠商解約，再以重新招標等方式，將總價約5.5億元標案交由專業能力不足的廠商承造，涉嫌圖利特定廠商；之後徐國士等人再以不實驗收讓施工品質不佳的工程過關。

檢方獲報後，2009年6月間首度發動偵查行動，並聲押徐國士與其女友人董素貞等人獲准。全案於當年9月份偵查終結，檢方認定徐國士等人涉犯《政府採購法》、《貪污治罪條例》等罪嫌，不法所得高達7千餘萬元，因此對徐國士等13名被告提起公訴。

案件進入法院程序，徐國士仍否認犯罪，但一二審均認定他有罪，一審將他重判7年6月，二審則將他改判6年。案經最高法院撤銷發回，高院進行更一審。

更一審於7日宣判，高院根據檢察官所提出之現有證據，就不利於徐國士之供述證據部分，或有瑕疵，或與非供述證據不符；另外不利徐國士之非供述證據部分，尚有合理可疑之處，無法積極證明有檢察官所指之犯行，高院因此判決徐國士無罪。另外董素貞部分，則遭判刑2年1月與4月，其中4月部分得易科罰金。本案可上訴。

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