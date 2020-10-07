給說法／【陳同佳殺女友案】自首跟投案一樣嗎

根據新聞報導，涉嫌在2018年於台灣殺害其香港女友的香港人陳同佳，通知台灣的委任律師將安排來台灣「投案」。陳同佳稱，來台投案的想法一直有沒有改變，會交由律師安排赴台自首。到底「自首」跟「投案」是一樣的東西嗎？

自首：犯罪事實尚未被發現

自首的定義為「在犯罪未發覺前，犯人向機關自行申告犯罪事實並接受法院之裁判」。而「犯罪未發覺」包含「該管機關尚未發覺事實」與「雖然已知犯罪發生，但還不知道犯人是誰」兩種情形。

自首的方式不論是自行申告、透過書面或是委託他人代行向偵查機關自首都可以，不過委託別人代行的話，必須要本人具有自首的意思（陳述犯罪事實、並表示願意接受裁判）才算數。另外，請非偵查機關代為向偵查機關轉送也是可行的方法。

但是，如果犯罪行為人在自首後逃亡、搞失蹤，沒有直接接受裁判的話，便不算完成自首的法定要件，就算之後再度後悔、選擇接受審判，也不符合自首減刑的要件。

我國《刑法》規定，自首為減刑事由之一，這是為了獎勵犯罪者知過悔改，並幫助及早釐清事實、減輕搜查的成本。過去對於自首的犯罪者採「一律減輕其刑」的作法，反而導致一些犯罪者投機取巧，為減刑而非因為悔悟才急於自首，因此最後才修法為「得減輕其刑」。

投案：已被發現犯罪事實

跟自首相反，「投案」是犯罪事實已經被發現之後才主動到案，所以並不能適用《刑法》第62條的減刑事由、也不是《刑事訴訟法》上所使用的用語，頂多只能以《刑法》第57條審酌犯罪行為人的品行、態度，做為科刑時的參考依據。

「自首」或「自行投案」等常在報章雜誌上看到的字句，現在大家應該都能夠很清楚的分辨兩者差異！這次香港人陳同佳殺害女友的案件，由於犯罪事實已經被發覺，因此他赴台也只能算是「投案」，而不會有自首的減刑事由！（本文轉載自法操FOLLAW）

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