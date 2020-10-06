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「國民黨不怕當烏鴉」　江啟臣盤點4危機籲北京勿用武力犯台

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▲▼國民黨主席江啟臣5日以視訊方式出席第19屆美台國防工業會議並發表演講。（圖／文傳會提供）

▲國民黨主席江啟臣5日以視訊方式出席第19屆美台國防工業會議。（圖／文傳會提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣5日以視訊方式出席第19屆美台國防工業會議並發表演講，他點出4項我國正面臨的危機，強調國民黨不怕當示警的烏鴉，將會忠實地揭露台海衝突風險，建議打造精銳國軍、改善裝備老舊，建立兩岸軍事意外防止機制。同時，江啟臣呼籲北京不要用武力處理對台事務，且重視中華民國存在事實。

江啟臣表示，他將分享國民黨對於當前南海與台海形勢的分析、中華民國在建軍備戰上所面臨的挑戰、如何打造一支精銳、靈活的中華民國國軍。他說，自今年6月以來，共軍在台灣周邊的活動，不僅在頻率與威脅的強度方面，都快速增加。

面對中共的武力威脅，中華民國國軍目前面臨許多重大挑戰，江啟臣指出，我國國防預算有限，甚至不及13年前，中華民國 2021年的國防預算雖達3668億新台幣，我國政府所編列與國軍戰力與戰備密切相關的預算，合計僅約1972億台幣，受限於財政限制，國防預算的增長在短期內有其困難。

江啟臣表示，由於國軍仍耗用大量人力操作效能低落的老舊裝備，此情況耗費大量預算，導致新式裝備的效益無法充分發揮，更為國軍提升「網狀化作戰能力」增添許多困難。

江啟臣說，後備戰力有待提升，由於缺乏足夠數量與專業的軍士官。一旦台海爆發衝突，在預警時間有限與攻擊範圍幾乎涵蓋全島的情況下，我方將無足夠時間與足夠安全的空間，讓多數的後備單位完成戰備。

江啟臣指出，兩岸缺乏軍事意外的防止機制，即便是承平時期都可能引發潛在意外。因兩岸軍方沒有防範意外事件發生的溝通機制與行為準則，此情況不僅增加國軍的戰備壓力，也無法降低排除擦槍走火的機會，甚至可能引發台北、華府和北京三方所難以預見與不樂見的危機。

江啟臣說，當前中國大陸與美國間的角力加劇，似乎有重回冷戰架構的趨勢，而且雙方近來在南海地區與台海周邊的軍事行動日益頻繁，衝突的風險正在上升當中。

關於複雜的南海局勢，江啟臣呼籲各方自我節制，並考慮將中華民國納入正式協商的一員，否則南海主權問題更難解決。

江啟臣說，國民黨主張，根據歷史、地理與國際法而言，東、西、南、中四沙群島及其周遭海域均為中華民國領土及海域。南沙太平島是符合國際海洋法定義的自然形成的島嶼，可以主張200海浬專屬經濟海域；南海仲裁案否定太平島的島嶼地位一節，因我國不是仲裁案當事方，對我國無拘束力。

在台海安全方面，江啟臣表示，國民黨始終反對中共任何對台灣具有威脅的軍事行動，包括軍機艦越過台海中線。此種行為不但威脅台灣安全、增加兩岸意外衝突的風險，更破壞亞太或印太區域的穩定與和平，完全沒有必要。

江啟臣呼籲，北京當局不要用武力處理對台事務，這樣才能減少衝突發生的機率，同時，北京當局應正視自1912年便存在的中華民國，唯有和平相處、相互尊重、求同存異，才能逐步積累兩岸的基本互信，有了互信，才能厚植兩岸交流的基礎。

江啟臣表示，為避免兩岸兵戎相見，身為國民黨主席，他認為除了應設法改善兩岸政治關係，也必須讓北京在軍事上無法樂觀。他深信建構中華民國堅實的國防戰力，可讓北京在動武之前必須仔細衡量後果，不致貿然輕啟戰端，這也是「以實力換和平」的一種。

不過，江也呼籲民進黨政府應該做到下列兩件事，遵守中華民國憲法，同時，設法藉由積極找回兩岸對話的政治基礎，避免讓兩岸關係更加陷入惡性衝突的螺旋。

江啟臣表示，很多人認為美國現在將台灣作為印太區域的棋子或是與北京當局談判的槓桿點，我希望這不是真的。美國和中華民國曾經在第一次和第二次世界大戰中並肩作戰，也曾共同防禦不讓共產勢力超過第一島鏈。

江表示，就台海安全而言，雙方應是合作夥伴關係，而且美國除了根據《台灣關係法》(Taiwan Relations Act, TRA) 繼續提供台灣需要的武器系統外，更應透過外交溝通，設法降低北京當局以武力解決兩岸問題的動機，因為這也有益於亞太或印太區域的穩定與發展。

江啟臣表示，展望未來，美國與中國大陸間的複雜競合關係仍會持續，但只要台海兩岸能恢復一定的互信與對話，台美關係與兩岸關係之間可以並行不悖，而且過去國民黨執政時期的「親美和陸」將找到一定的施力點。

江啟臣回顧1996年台海飛彈危機時，他正在金門兩棲部隊服役，親身體會過戰爭和平的一線之間。國軍不畏戰，但他們不忍見無辜犧牲，因此他所領導的國民黨會盡最大努力，以維護中華民國主權為己任，以捍衛台灣安全為使命。為了國家安全以及兩岸和平，阻止戰爭的再現，國民黨不怕當示警的烏鴉，將會忠實地揭露台海衝突風險，藉以提高全民憂患意識。

江啟臣強調，不管兩岸政治關係如何演變，只要北京當局不放棄武力犯台，對於台灣的武力威脅就始終存在。正如同台灣的主流民意，國民黨主張應設法改善兩岸關係，卻也從未低估中共武力對台灣所造成的威脅。尤其近年大陸的綜合國力快速增長，對台灣的軍事威脅也日趨多元，以下兩方面特別值得我方重視，第一是共軍持續提升武力犯台的能力，第二是無形的網路資訊襲擾。

▲▼國民黨主席江啟臣5日以視訊方式出席第19屆美台國防工業會議並發表演講。（圖／文傳會提供）

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