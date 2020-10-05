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北京趁川普染疫武力攻台？　吳斯懷：情況沒有這麼嚴峻

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▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲受兩岸關係影響，近來中共內部武統聲浪高漲。（圖／CFP）

文／中評社台北10月5日電

針對美國總統特朗普確診新冠肺炎，是否牽動中美關係以及兩岸關係緊張再升級，中國國民黨立委、退役陸軍中將吳斯懷向中評社表示，美中關係的起伏必然連動兩岸關係，這是必然性的連結，不可能脫鉤。所以川普染疫引起全世界關注跟震撼，但外傳中國大陸可能趁此時刻武力攻台的狀況，還沒有這麼嚴峻，但要避免這可能性發生。

吳斯懷今天在立法院接受中評社訪問表示，川普染疫一事引起全世界關注，相信美國本身也很緊張，才會在川普宣布確診後不久，美軍2架波音E－6B水星緊急升空，一架在美國東部海岸飛行，另一架則在俄勒岡州上空飛行的新聞出現。

他表示，美國現在的混亂，是美國政府很擔心，美國人民也關心，而中國非常關注，台灣更應該小心，尤其是蔡政府還有網民不要隨之起舞，造成更大的擦槍走火機率，台灣如果發生任何問題永遠是輸家。

▲▼川普坐車內向窗外支持者揮手致意。（圖／路透社）

▲美國總統川普染疫後現身向支持者揮手致意。（圖／路透社）

對於外界關注中國大陸是否可能趁機武力攻台？吳斯懷說，還沒有這麼嚴峻，但要避免這可能性發生，相關傳言都有，但要避免，就看政府智慧，還是那句老話，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，請問政府，我們要追求戰爭還是和平？相信政府有他的定見，他當然希望和平，而中共近來的威嚇行為是不智，可是我們應該怎麼做，是政府應該思考的，要考慮台灣民眾的身家安全。

吳斯懷也說，美中台間的動盪，會持續到川普確定康復，美國選舉完，還有選完能不能和平轉移政權等等，這些都牽涉到兩岸關係的發展，所以可能還要亂一陣子，台灣要更謹慎。

▲國民黨立委吳斯懷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者林敬旻攝）

 

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