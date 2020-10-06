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國民黨提案「學校幼兒園禁用美豬」遭封殺　怒轟民進黨暗渡瘦肉精

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▲國民黨上午召開「拒修法，不顧學童健康；DPP守護食安攏係假！」記者會，文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鄭照新出席。（圖／文傳會提供）

▲國民黨上午召開「拒修法，不顧學童健康；DPP守護食安攏係假！」記者會，文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鄭照新出席。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨文傳會6日指出，國民黨團提案修法禁止校園、幼兒園、托嬰中心等場所之膳食使用含瘦肉精美豬及加工品，卻遭民進黨立委杯葛封殺，揭穿民進黨「說一套、做一套」的兩面手法，怒指蔡政府暗渡瘦肉精進入校園。

國民黨上午召開「拒修法，不顧學童健康；DPP守護食安攏係假！」記者會，文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鄭照新出席，質疑國民黨立委提案要求進口含瘦肉精美豬應落實「源頭管理」，指出民進黨口口聲聲說會守護國人及孩童吃的安全「攏係假」！蔡政府犧牲孩童健康換取政治利益，國人應該認清民進黨毫無誠信的欺騙本質。

國民黨指出，瘦肉精對孩童有很大的負面影響，美國福斯新聞2015年的「9種兒童須避免食用的化學物質」報導中，「美國瘦肉精」即被點名上榜，由於它是一種抗氣喘藥，它還可能增加兒童對氣喘藥物的抗藥性，因此兒童應避免食用。此外，台灣知名毒物專家林杰樑生前對瘦肉精就十分的擔心，他曾表示，如果吃太多瘦肉精，會對肝、腎造成影響；尤其，十三歲以下的小朋友、孕婦，還有心血管疾病、肝腎疾病患者，最好不要吃到瘦肉精。

國民黨強調，教育部109年8月28日發函要求「各級學校供應膳食，一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材」，但沒有訂定罰則，令人擔憂含瘦肉精美豬內臟輸入後將「洗產地」改標示成台灣，並流入食品加工廠及團膳供應商混充學校膳食中的加工食品，無法全面防堵瘦肉精美豬入侵校園及學習場所。因此，國民黨立委的提案讓行政部門能有充分的法源依據，有了執法工具，就能有效防止瘦肉精混入校園團膳，危害下一代的健康。

民進黨立委卻杯葛封殺相關提案，對此，國民黨予以強烈譴責，並質疑民進黨不敢修法加入罰則，突顯蔡政府宣稱校園團膳一律採用國產豬牛，「根本是在打假球、唬弄國人！」，實質上是暗渡瘦肉精進入校園。

國民黨呼籲，保障學童吃的安全不應該只剩下口號，下一代的健康是國家發展的重要基礎，希望民進黨懸崖勒馬，支持國民黨立委的提案，儘速修訂相關法案，讓學童的食安獲得實質的保障。

為保障國人的食品安全以及校園學童的健康，國民黨立委林奕華、李德維、萬美玲、鄭正鈐等人日前於立法院教育及文化委員會提出兩項提案：第一、要求衛福部及農委會除輸入肉品強制標示來源地(國)外，並且應比照過去管源頭之流程，赴原產地查驗合格、及邊境逐批逐箱查驗，均符合我國法規及標準後，始得進口，以確保國人健康。

第二、要求教育部、衛生福利部應確保學童和嬰幼兒之食安及健康，各級學校、幼兒園、課後照顧中心、托嬰中心之膳食禁用含瘦肉精美豬及加工品，要求瘦肉精「零檢出」，並訂出相關管理規範及罰則；其次，教育部、衛生福利部應於二周內提出學校衛生法、幼兒教育及照顧法、兒童及少年福利與權益保障法相關修正草案並送立法院審議。

國民黨表示，此兩項提案皆可提供明確的法源依據，讓行政部門能有效管控含瘦肉精豬肉進口的情況，以及避免幼童誤食到含瘦肉精食品，但因民進黨立委反對而遭否決，令人質疑民進黨根本是說一套、做一套，守護國人健康的承諾都是欺騙，若連源頭管理、修法避免學童吃到瘦肉精食品都杯葛，就坐實了民進黨犧牲國人健康換取政治利益的質疑。

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