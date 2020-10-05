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【黃寶慧】慧眼看天下／疫外求生？石油公司不想賣石油 改投資風電賺更多？《全球綠能發展專題報導》看台灣如何隨風而起發展兆元產業

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新聞節目中心／綜合報導

全球暖化造成的氣候變遷與生態浩劫，世界各國有目共睹，環保意識逐漸抬頭，能源轉型更是趨勢。而今年新冠肺炎疫情肆虐，讓石油的需求和價格都受到打擊，能源公司也縮減探勘計畫，根據研究團體Westwood統計，與疫情爆發前的計畫相比，能源業在英國北海水域探勘計畫削減7成，在挪威外海削減了3成。而石油、天然氣等能源有限，屬於消耗性能源，成長前景和利潤只會越來越小，來自英國的氣候觀察網站《Carbon Brief》和英國石油公司（BP）的分析報告都預期全球石油需求持續下降，很可能再也回不去2019年的水準，以「石油大亨」自居恐怕不再意氣風發，而是夕陽產業的代名詞。《慧眼看天下》全球綠能發展特別節目整理報導，英國石油（BP）已經在推動成立111年以來最大改革，大手筆削減核心業務，決定投入再生能源的懷抱積極轉型，未來10年將石油與天然氣產能減少40%，並擴大風力發電、太陽能產能，9月初宣布將投資11億美元和挪威國家石油公司（Equinor）合作開發美國海上風力發電項目，要建造四座風電場，希望可以為超過200萬戶的家庭提供電力需求。

而《路透社》也報導，投資海上風電可能是傳統化石燃料公司轉型綠能最有效的方式之一，例如美國的油氣之都德州，也掀起了太陽能和風力發電熱潮，目前德州已經在美國風力發電上排名第一，綠電的價格也會隨著技術發展越來越成熟而變得便宜，對台灣來說開發在地再生能源，減少對能源進口的依賴也是一項重要的課題，所幸台灣擁有風力發電上的先天優勢，世界上風況最好的20個離岸風場，居然16個都位在台灣海峽，不只為台灣未來能源轉型提供了一個可行的方向，也讓台灣成為外商眼中一塊風電新大陸。《慧眼看天下》全球綠能發展特別節目就邀請到世紀鋼的董事長賴文祥先生以及世紀鈽錸特的董事長林明弘先生，分享台灣風電發展的未來。他們表示離岸風力發電最關鍵的因素就是土地和技術，一座70公尺高300噸的基礎風力發電設施並不難，但是要根據年度計畫，一年內要完成幾十座設施就是難度所在，成本控管和工程準時完工都是挑戰。而台灣在離岸風電技術層面，目前還是要仰賴國外輸出，主要和歐洲國家進行合作，但是最終目標還是希望培養台灣自己的人才，從監工、製造、工程設計，甚至到財務控管、法務相關涉及的領域都需要專業人員。世紀鋼也跟職訓局合作成立焊工學校，為了人才培育，不惜花重本遠從丹麥聘請澳洲的焊接教練來台替學生上課，平均一個學生需要訓練超過一年以上，每位學員身上需要投資的金額逼近百萬，不過將來進入職場，收入會和付出成正比，如此費心的栽培，就是要顛覆以往大家對焊工的印象，不只是勞工，還是會說、會聽英文的高級人力，期待透過台灣本地的人才，讓風電產業發展自給自足之後，還能成為亞洲的先驅，搶攻亞洲市場。

事實上再生能源正是蔡英文總統的重要政策，《慧眼看天下》全球綠能發展特別節目也邀請到在風電產業深耕19年，擁有「風電女王」稱號的達德能源董事長王雲怡來暢談她在風電領域的成就與心得。王雲怡認為除了先天的風力資源與條件，政府的政策也能對風電產業造成重大影響，國外的開發商決定是否投資他國的離岸風電產業，最主要就是要看當地政府是否採取支持的態度。不過也曾經有媒體質疑離岸風電是一場「價值上兆的詐騙案」，王雲怡認為這樣的描述並不符合現況，因為國際上發展綠色能源的大國，舉凡丹麥、日本、英國、挪威…等，都積極投入外匯並派團來台灣洽談離岸風電投資合作的可能，儘管台灣在風力發電機設計能力還有所不足，但是許多建造風力發電機的組件都能在台灣進行採購，推動離岸風力發電事實上是帶動一整條產業鏈，所以稱為「兆元產業」不是誇大其辭，讓風電產業在地化，組成「風機國家隊」更是一個正確可行的方向。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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