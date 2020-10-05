黃暐瀚翻蔡英文2015競選影片：她曾說「餐桌上沒有不該有恐懼」　

記者蕭羽耘／台北報導

美豬、美牛進口話題持續延燒，資深媒體人黃暐瀚5日挖出總統蔡英文2015年的競選影片，他表示，該文宣提到「餐桌上，沒有不該有的恐懼」，既然蔡英文答應，就都該讓民眾選擇「上餐桌或是不上」，並痛批如果沒有中共對台武嚇、戰機飛越海峽中線，甚至沒有國民黨監督反對進口，蔡政府明顯違背當初諾言。

蔡英文在2015年競選總統時，推出系列形象廣告，其中，五大社會安定計畫的期待篇，給出許多承諾，其中，針對孩子蔡英文主打，「餐桌上，沒有不該有的恐懼，你的寶貝安心吃著、健康長大」。

▼蔡英文2015年競選文宣影片。（圖／翻攝自民進黨YouTube）

對此，黃暐瀚表示，「餐桌上，沒有不該有的恐懼」，這句話是蔡總統2015年底，參選總統前的最後一波廣告文宣中，承諾台灣民眾的。既然答應，不管是「基改食品」或是「萊豬」，都該讓民眾有選擇，選擇上餐桌，或是不上餐桌。

黃暐瀚稱，美豬、美牛進口為了國際地位、為了台美友好，可以理解，但可不可以清楚標示「萊劑」，讓民眾不會誤買誤吃？這對政府來說，有困難嗎？

他痛批，如果沒有中共對台武嚇，戰機飛越海峽中線，甚至沒有國民黨在那邊監督反對，蔡總統進口萊豬，已經明顯違背當年的「餐桌上，沒有不該有的恐懼」承諾。但因為台灣人更討厭共產黨，更不喜歡國民黨，所以進口萊豬做得不好沒關係，只要有萬惡的共產黨在那邊，怎麼做都沒有關係。

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