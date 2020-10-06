中秋疏運分流措施見效　林佳龍：效果不錯的雙十會繼續推動

記者楊蕓／台北報導

中秋疏運告一段落，國道壅塞情形與端午相較已有改善，交通部長林佳龍昨召開檢討會議，6日受訪時表示，這次有些創新或精進的疏運措施，實施效果不錯的會繼續在雙十連假推動，針對國五雪隧疏導部分，林佳龍也表示，在匝道封閉跟儀控措施有它的效果，高乘載和相關疏運措施也會不斷精進。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者楊蕓攝）

根據高速公路局統計，這次中秋連假的每日壅塞情形（時速低於40公里路段時段數），與端午相較，南向減少61%，北向減少23%；且因宣導分流，連假前1日經雪隧南下的全日交通量，較去年中秋增加一成，也比今年端午連假前一日略增3%，分散首日交通量，讓這次中秋連假首日的交通量比去年中秋減少3%，比今年端午減少6%。

林佳龍5日召開檢討會議，要求各單位切勿鬆懈，確實根據中秋經驗來精進國慶的疏運措施。針對雪隧收假日北上的改善幅度，不如前兩日的南下改善幅度顯著，林佳龍也要求對症下藥，研議加強疏運力道。

▲中秋連假第四日，松山高車流狀況。（圖／記者黃國霖攝）

林佳龍6日在立法院受訪時表示，對於這次有些創新或精進的疏運措施，實施效果不錯的會繼續在雙十連假推動，「特別是我們認為提供一個完整即時路況資訊平台，希望大家來使用，幫助交通部改善疏運的瓶頸。」

林佳龍也表示，一些分流措施特別是鼓勵搭乘公共運輸，配合「在地有腳」租車優惠，讓大家減輕自用車上公路的壓力，國五在匝道封閉跟儀控措施也有它的效果，怎樣能確保高乘載和相關疏運措施，也會不斷精進，最後呼籲用路人善用用1968 app，掌握最即時完整路況資訊。

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