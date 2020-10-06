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屏東監理站籲連假前驗車　「觀賞國慶煙火」卡安心

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▲屏東監理站及29家委託汽車代檢廠在3天國慶連續假期，停止受理車輛檢驗服務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東監理站及29家委託汽車代檢廠在3天國慶連續假期，停止受理車輛檢驗服務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站及29家委託汽車代檢廠從9日到11日止共3天國慶連續假期，停止受理車輛檢驗服務，12日起恢復車輛檢驗業務，該監理站提醒車主，提早辦理車輛檢驗，連假期間開車出門旅遊較安心，並籲請車主平日應做好車輛保養，以確保行車旅途平安。

屏東監理站站長洪美芳表示，車輛按規定辦理定期檢驗，如車輛檢驗應到檢日最後一天介於連續假期期間，可順延至假期後第一個上班日10月12日辦理檢驗，不會以逾檢處理，但建議於假期前提早驗車快樂出遊。

洪美芳說，連續假日平安歸後驗車車輛難免較多，為避免檢驗車潮造成久候情形，建議車主於連續假期前至代檢廠驗車，可於監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/）查詢就近代檢廠地址、電話及每日驗車餘額等資訊。

另汽、機車使用燃料費固定於每年7月開徵，未繳費民眾監理機關9月再次寄發催繳單，民眾收到燃料費繳費單請多加利用超商、郵局、農會等多元繳費管道繳納，超商限繳金額為2萬元，如果超過2萬元請至郵局或金融機構繳納。

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