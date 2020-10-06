運輸、觀光產業仍受疫情衝擊　林佳龍：盼盡快通過紓困3.0

▲交通部長林佳龍。（圖／記者楊蕓攝）



記者楊蕓／台北報導

勞動部5日公布減班休息（無薪假）最新統計，1週增加41家、972人，以製造業、運輸及倉儲、支援服務業為主。對此，交通部長林佳龍6日受訪時回應，在目前邊境風險嚴管、國內鬆綁情況下，交通運輸、觀光產業仍受到疫情較大衝擊，因此希望爭取盡快通過紓困3.0預算，同時也會展開協助觀光產業轉型升級。

根據勞動部統計，截至9月30日，實施無薪假的事業單位共計934家、1萬7981人，相較前一週新增41家、972人，主要增加的是製造業、運輸倉儲業及支援服務業。

林佳龍6日在立法院受訪時表示，目前防疫政策是邊境風險嚴管、國內鬆綁，在這個情況下，交通運輸、觀光產業仍受到疫情較大的衝擊，因此希望爭取盡快通過紓困3.0預算，同時也會展開協助觀光產業轉型升級。

林佳龍表示，這是全球性衝擊，台灣算是比較能因應得宜，但時間多久必然會影響觀光業發展，一方面希望能提升產業競爭力，協助產業轉型升級，但產業結構改變也可能在這個時候進行，必須落實企業公司治理和員工權益保障。

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