「不塞車」成中秋節最大禮物！林佳龍：疏運新招有效雙十續用

▲交通部長林佳龍。（圖／記者楊蕓攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假落幕，連假期間國道路況大致順暢，民眾直呼是「最好的中秋節禮物」。交通部長林佳龍表示，相關創新或精進的疏運措施效果良好，雙十連假也會繼續推動。另外針對觀光產業無薪假人數持續飆升一事，他表示，交通部會協助產業轉型。

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今年中秋連假期間，交通部祭出多項新的疏運措施，如國5匝道封閉、高乘載時間延長、增加國道免收費時段、提供國道路況播報直播等，4天下來國道路況順暢，沒有再重演端午連假連塞32小時的惡夢，也讓用路人相當驚訝，甚至有人只花一小時就到宜蘭，直呼沒塞車是「最好的中秋節禮物」。

林佳龍今日上午至立法院接受總質詢時表示，昨日已有針對中秋連假疏運召開檢討會議，本次連假期間的創新、精進作為，實施效果不錯，雙十連假也會持續推動，尤其是希望用路人能繼續使用即時路況資訊平台，幫助改善交通疏運的瓶頸時間與路段。

▲中秋連假國道路況大致正常，僅部分時段壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

在分流措施部分表現也很好，包括鼓勵搭乘大眾運輸、在地有腳計畫、減輕公路壓力等，國道也針對國5進行匝道封閉、匝道儀控、高乘載管制，他表示，疏運措施將繼續精進，希望用路人善勇1968 APP，掌握路況後再上路。

針對觀光產業無薪假人數持續增加一事，林佳龍表示，由於目前仍處於邊境嚴管、國內鬆綁的狀態，交通運輸、觀光產業仍受打擊，這也是希望能儘速通過紓困3.0的原因。

林佳龍指出，針對觀光產業的轉型升級，前瞻計畫內已有編列特別預算，疫情屬於全球性的衝擊，台灣目前算是因應得宜，但時間若拖久了，必然會影響觀光業的發展，因此產業需先提升競爭力、進行轉型，也將遇上產業結構的改變，他呼籲產業要落實公司治理，並保障員工權益。