高鐵延伸宜蘭11月底提送報告　林佳龍：繞過翡翠水庫爭議較小

文／中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電

交通部長林佳龍5日說，北宜高鐵案預定11月底提送期末報告，其中規劃路線若能選擇繞過翡翠水庫集水區，爭議較小，但這方面還要與地方持續溝通協調。

▲林佳龍。（圖／記者賴文萱攝，下同）

立法院交通委員會5日由立委陳歐珀領軍，考察宜蘭地區交通及觀光建設，交通部相關部會也提出報告。

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針對高鐵延伸宜蘭路線方案（北宜高鐵），據交通部鐵道局初步規劃，北宜高鐵有A、B、C共3條路線方案：A案全長56.4公里，未經翡翠水庫集水區；B案54.1公里，有3.8公里經過集水區；C案只有45公里，但有11.6公里通過集水區。

交通部鐵道局指出，北宜高鐵案在去年11月已啟動綜合規劃與環評作業，今年9月已召開期中報告審查會議，後續將就路線、車站與基地位址各方案與地方政府等單位溝通並深入規劃，預定今年11月底提送期末報告。

陳歐珀認為，路線愈短、經費愈省。經過評估，這3個方案行車時間相差不多，台北到宜蘭只要13到15分鐘；C案對環境衝擊較大，環評困難度高，最後可能在A案與B案中做抉擇。

▲北宜高鐵案最快將在11月底提送期末報告。

林佳龍受訪時說，北宜高鐵現在大家所關心的路線，涉及到北宜之間路廊的選擇，也涉及到是否經過翡翠水庫集水區，這方面中央會持續與地方政府協調。如果能夠比較直線，當然距離短，經費會比較省，但環境衝擊會比較大；但是如果路線稍微繞一下，以台北到宜蘭之間都可以在十幾分鐘內，這也是一個選擇，又可繞過集水區，這是兩個不同思考跟規劃方向。交通部最後在綜合規劃時候會提出利弊分析。

他表示，至於高鐵到宜蘭之後車站的設置地點，考量未來三鐵（高鐵、台鐵高架化、東部快鐵）共站，這方面在地理位置上，希望能夠對於宜蘭地區南北都比較方便，也就是比較中間的地方。

其次，車站腹地，因為這個大的場站設置涉及未來的開發，希望能夠帶來更多效益，也對財務負擔可以減輕，目前都還在進行評估，也歡迎各界提供寶貴意見。