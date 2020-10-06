影／國慶全兵力預演　「巨幅國旗」、F-16戰機飛越總統府上空

▲國慶空軍預演，AT3教練機衝場。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

國防部6日清晨舉行國慶慶典預演，旋翼機和快速機在7時，通過總統府上空實施分列式。國軍的UH-60M、CH-47SD直升機、F-16戰鬥機和雷虎特技小組，以全兵力通過台北上空。

雙十國慶將至，日前本來計劃實施全兵力預演，但因為遇到天候不佳的狀況而取消。不過，6日清晨在確定天候穩定後，依計畫進行分列式操演，旋翼機和快速機在7時左右，通過總統府上空。

在旋翼機部分，除了UH-60M之外，CH-47SD直升機也掛著巨幅國旗通過；而我國三型主力戰機之一的F-16戰鬥機，以及備受矚目的雷虎特技小組，也都飛越總統府上空。

雖然國慶預演如期進行，但海軍司令部表示，原訂10月31日在左營基地舉辦的「全民國防之旅－營區開放」活動，因全球疫情嚴峻，且國內疫情風險未解除，為避免群聚問題，在評估考量下，取消今年的活動。

▼國慶空軍預演，F16V衝場。（圖／記者呂佳賢攝）



▼國慶空軍預演，直升機分列式。（圖／記者呂佳賢攝）



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