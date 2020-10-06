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超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」被她公審　網反嗆：是妳錯

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▲foodpanda外送員在外送箱上貼出寫有「foodpanda還我辛苦錢」、「你當我吃素」、「還我三萬元 」、「foodpanda還我錢」等抗議標語。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲連絡不到客人，餐點就會由外送員自行處理。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者黃可昀／綜合報導

讓外送員等太久都沒去取餐，導致訂單被取消，外送員把餐點分送給遊民這行為合理嗎？一名女網友昨天晚上11點透過Foodpanda訂了家樂福外送，結果沒注意到時間，等想到的時候外送員已經離開了，事後對方把她的餐點送給遊民，但她覺得此舉不太恰當。

原PO在PTT表示，原本App上預估的抵達時間是11點40分，於是她就先去做自己的事，一不小心忘記時間，回神時已經11點56分，「馬上回撥給外送員，她告知已經訂單取消」，於是她詢問餐點會如何處理？對方則回應，還要趕著送其他客人的單，餐點放在包包裡也占空間，「所以妳的餐點我是已分送給遊民了」。

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▲▼沒取餐，餐點被送給遊民。（圖／翻攝自PTT）

▲沒取餐，餐點被送給遊民。（圖／翻攝自PTT）

當下原PO雖然客氣地回覆，「知道了，做善事很好，祝外送平安～」但她認為，外送員說自己忙著接單，卻選擇半夜繞路將餐點送給遊民，而不是放在住家樓下讓她自取？妹妹的想法則是，客人超過10分鐘沒取餐，外送員本來就沒義務要繼續等下去，而且餐點也歸外送員處理，所以「外送員說了算」，「大家覺得我還是妹妹有道理呢？」

網友看完一面倒表示，超過時間未取餐本來就是客人的錯，要是外送員先把餐點放樓下，在客人取餐前那幾分鐘，萬一餐點出了問題很難究責，「失聯十分鐘外送員自行處理是正常的啊，不然每單都失聯個十分鐘還要不要工作了」、「那東西被幹走算誰的？自己的錯還好意思po文」、「那個只是預計的時間，他有可能提早送到，所以你要一直留意系統啊」、「放在樓下這段十幾分鐘的時間妳還敢吃哦？被下藥被人動過你吃了誰要負責？」

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