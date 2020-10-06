叫外送「薯條剩3根」！店家喊冤仍致歉　她隔月點餐爆感動：還記得

▲店家真的太有心了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友上個月叫外送宵夜，不料取餐後一看，裡面薯條剩不到5根，傻眼的她們致電詢問，而店家雖然喊冤仍誠懇道歉，並承諾下次補償；時隔好幾個禮拜，她嘴饞又叫了同一家，結果真的收到驚喜，不禁感動直呼「居然還記得！」

女網友在爆廢公社二館提到，幾個禮拜前用外送APP叫了宵夜，結果裡面的薯條只有3-5根，友人傻眼地打電話到店裡詢問，而店家也驚呼，「不可能只有3根啦～我們店剛開，而且只有兩個人，送貨都有經過確認，不可能只有幾根。」

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雖然店家表明是無辜的，但口氣非常誠懇，也不忘表達歉意，還承諾下次他們如果到店消費，一定會給折扣。聞言，原po也釋出善意，笑回「不用不用，只是告知一下有這個狀況，因為...實在太少了，少得不合理。」

後來，女網友回想，當時紙袋有開過的痕跡，推測可能是外送員肚子餓了，但她並沒打算計較，事情也就翻篇了，「前幾天我們又叫那一家，因為真的蠻好吃的，發現裡面附送了一包薯條，不僅封得很好，上面還貼了一張條子。」

紙條上寫道，「您好，上次您的消費經驗不好，感謝您再次回購，這包脆薯補償您的不愉快，感謝您的回購！」小小的心意讓她相當感動，「大概是店家直接跟外送公司要了我們的資料，而且隔了好幾個禮拜居然還記得，真好～這家店真不錯，我會繼續點下去的！」

po文掀起熱論，網友們紛紛回應，「缺德外送不敵佛老闆」、「好店家要推薦」、「店家是可以看到名字的」、「非常有誠意的店家」、「很會做生意，一包脆薯賺到一個永遠的客人」、「訂單有名字，我猜他們只是記錄下來想給妳補償」、「這樣很加分」、「有心的店家，值得繼續支持」。