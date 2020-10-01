中秋前夕攻進販毒集團老巢　「宅配哥」進苦窯大嘆：沒肉烤了！

▲▼高雄市警察局三民二分局查獲販毒集團 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府警察局三民二分局在9月期間查獲黃姓藥頭持有大量毒品咖啡包，現在透過檢察官指揮偵辦，溯追毒品上游。交叉分析比對相關資料，查到幕後為販毒集團是用手機通訊軟體上下遙控毒品販售，還標榜：「一通電話便宅配到府服務到家」，顧客交易也覺得安全、隱密。

9月期間三民二分局查獲藥頭的毒品咖啡包，不過繼續追查之後，發現背後的販毒集團的藏身地點，就在9月29日收網，分別在高雄市前鎮區民權二路、高雄市三民區鼎力路、高雄市左營區重義路等3處所，查扣毒品咖啡包約300包(約1900公克)、愷它命1包(5公克)、毒咖啡果汁6大包(約6000公克）、以及分裝用研磨器果汁攪拌機、定量分裝機、封口機、分裝袋7大箱、點鈔機、鎊秤、販毒不法所得新台幣1萬6300元、手機數支等相關證物。

▲▼高雄市警察局三民二分局查獲販毒集團 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過據了解，為了搶中秋連假的業績，近期這個販毒集團還打出口號「一通電話便宅配到府服務到家」，保證讓顧客交易很安全、隱密，絕對不會被警方查獲，但是千算萬算還是失算，因為這次警方目標並不是要抓藥頭或是藥蟲，直接破了這個販毒集團，讓集團成員這下得在牢裡過中秋了。

▲▼高雄市警察局三民二分局查獲販毒集團 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

