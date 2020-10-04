穿蕾絲來取餐！外送員「眼神不受控」緊盯車頭燈　遭留負評狂喊冤

▲女客人覺得被盯著看不舒服。非當事人。（示意圖／翻攝pixabay網站）



記者黃可昀／綜合報導

外送時遇到穿著清涼的客人，視線究竟該往哪擺？一名Uber Eats外送員日前去送餐遇到一名女客人，對方穿著「蕾絲」出來取餐，他一下子眼睛不知道該看哪，只好依循內心想法直勾勾盯著女客人胸部，結果下場超悲慘。

外送員在臉書社團「UberEATS台灣」表示，前幾天的送餐經驗讓他印象深刻，當時送餐給一名穿著吸睛的女客人，剛開門就看到對方穿蕾絲來取餐，頓時感到有點慌張，似乎看哪裡都不對，「只能一直看著女孩的奶」，但可能是盯太久害對方感到不舒服，離開後手機立刻收到1星負評，他覺得相當無辜，自己並非刻意要眼神侵犯，只是真的不知道該看哪，「這樣子就給負評合理嗎？」

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▲外送遇到客人穿蕾絲，狂看被留負評。（圖／翻攝自UberEATS台灣）



網友指出，「她穿什麼是她的事情，但你用眼神猥褻她就是你的不對。」其他人也分享類似經驗，「中午送一單穿丁字褲出來拿餐的...」、「還好全罩墨片的我，眼睛看哪都沒事。」一名專業外送員表示，碰到此狀況最佳應對辦法就是頭轉到旁邊去，以免造成不必要的誤會，「我遇過躲在門後取，不小心掉一顆球的，頭轉過去就好。」

本站曾報導《外送員送餐噴鼻血！樓梯間「春光片」外流 老司機揭密鑽石大樓》先前也有另一名外送員送餐到萬華某大樓，一走進去就有5名穿著熱褲配小可愛的女子在樓梯間等候，他才發現自己誤闖暗藏春色的大樓，馬上故作鎮定地說了一句「我只是來送餐的！」可見外送員平時要面對的客人五花八門，必須抱持夠專業的態度才得以應對。