外送員零錢不夠「怒摔餐點」！咖哩炸成一灘黃土色…網轟：太好賺

▲咖哩醬被摔到慘不忍睹。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

外送糾紛層出不窮，昨天又出現外送員摔餐點事件！一名男子30日訂咖哩飯，但外送員沒有足夠的零錢可以找他，於是他回了一句「你們平常應該都要備零錢吧？」兩人為此產生口角，對方甚至氣到返回原地將餐點摔在地上，害醬汁、餐點全翻覆溢出，看起來完全沒食慾。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，雙方爆發爭執的起因是外送員「錢找不開」，隨後兩人產生言語衝突，他只好找來同事一起湊剛好的錢來付，「但不知為什麼丟回100給我，他離開後3分回來生氣的說少100」，於是他把剛剛的100元鈔票再度拿給外送員，但對方仍怒氣難消、越想越氣，乾脆把桌面上的餐點甩在地面，丟完便揚長而去。

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被外送員丟在地面的餐點雖然有用塑膠袋裝好，但紙碗全翻覆傾倒，裡面的咖哩醬汁流得到處是，蓋子也噴飛，導致食物全倒在塑膠袋內，賣相極差，好好的美食被對方摔成稀巴爛，看上去一點食慾都沒有。

網友紛紛回應，「這擺明就已經變廚餘了，怎麼吃啊」、「不管怎樣，摔食物都不對」、「沒零錢還學人家跑外送...看來一單5-60還是太好賺了」、「請拿起你的手機用力檢舉下去」。也有客觀網友指出，目前只是聽原PO單方面說法，會爭執應該是雙方都有問題，「事出必有因，不會有人無故找架吵。」

▼有可能是雙方都口氣不佳才會發生爭執。（圖／翻攝自爆廢公社）

