川普同時接受4種治療…有款還在臨床實驗！　服重症藥物控制血氧量

▲川普確診後在軍醫院辦公的畫面曝光。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普確診新冠肺炎後，隨即住進馬里蘭州的沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）進行治療。據了解，川普正同時接受至少4種不同方式進行治療，包含實驗性新冠雞尾酒藥物、瑞德西韋、地塞米松（類固醇）與呼吸器。

根據CNN報導，川普入院之後接受了至少4種治療，首先是白宮在2日下午公開表示，川普已開始使用美國製藥公司再生元製藥（Regeneron）的8克劑量實驗性新冠雞尾酒藥物，此藥物全名為「REGN-COV2」，從6月開始進行臨床實驗。

接著白宮醫師蓋瑞巴迪（Brian Garibaldi）3日指出，川普正在接受為期五天的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）療程，目前已經完成第2劑治療，並未出現副作用。白宮醫師康利（Sean Conley）4日表示，川普兩度出現血氧量不足的情況，所以在建議之下開始服用地塞米松（類固醇）治療。

白宮醫療團隊成員加里波蒂（Brian Garibaldi）表示，川普於3日接受類固醇地塞米松的治療，並計畫「暫時繼續這樣做」，以應對仍不穩定的血氧濃度，希望能盡量維持總統下床、進食、活動等生活作息。

另外，由於川普2日上午出現呼吸不順、疲倦、高燒與血氧濃度降低等狀況，因此也接受約一個小時的呼吸器供氧治療。目前川普已能下床四處走動並會進行飲食，若他能持續維持現在狀況，團隊預計他最快5日就能出院返回白宮，並繼續進行治療。

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