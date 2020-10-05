「生物導彈」瞄準新冠病毒　陸中科院疫苗在美II期臨床試驗

▲各國爭相研發新冠疫苗。（示意圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

針對新冠肺炎疫苗研發進度，中國科學院微生物研究所5日指出，該所研發的JS016抗體產品已於今年6月在中、美兩國啓動臨床試驗，目前在美國的臨床試驗已進入II期階段。特異性的中和抗體同時具有預防作用和治療作用，被稱為瞄準新冠病毒的「生物導彈」。

《中新社》報導，早在新冠疫情爆發後，中科院微生物所就著手佈局抗體研發，從康復期患者體內分離並篩選出多個抗體，與企業研發和產業化團隊合作，對候選抗體進行多路並行開發和規模化生產。

報導指出，今年6月，該所研發的單克隆抗體產品JS016，獲准成為全球首個在健康人群中開展的新冠肺炎治療性抗體臨床試驗，隨後在中、美兩國啓動臨床試驗，在7月初完成I期試驗的全部受試者入組。

中科院微生物所5日宣布，JS016抗體產品在美國的臨床試驗正全速推進，目前已進入II期階段。

針對新冠肺炎疫苗研發，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前指出，結束新冠肺炎大流行和加速實現全球經濟復甦的最快方式，是確保能接種新冠疫苗。世衛首席科學家蘇米婭•斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）則提到，中國的新冠疫苗研發項目非常活躍，一些疫苗在現階段臨床試驗中已被證明有效。