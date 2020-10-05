影／又1例菲律賓境外移入　台女檢疫期滿自費採檢確診！

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，個案為本國籍30多歲女性，今年1月到菲律賓工作，9月18日返台。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者黃國霖攝）

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莊人祥表示，個案在菲律賓工作期間，曾於6月19日至27日間陸續出現發燒、嗅覺喪失、腹瀉等症狀，於當地就醫及檢出武漢肺炎陽性，經住院治療後症狀改善，並於7月下旬進行兩次採檢，結果皆為陰性。個案9月18日自菲律賓返台，入境迄今無不適症狀，機場採檢結果為陰性，個案因擔心自身健康，於10月3日檢疫期滿離開檢疫所後，前往醫院自費採檢，因檢出弱陽性(Ct值33)於今日確診，目前住院隔離中。

▲女赴菲律賓工作染疫，返台後確診 COVID-19。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心指出，衛生單位已初步掌握個案檢疫期滿後至住院隔離前之相關接觸者2人，1人為同住家人，無症狀，列為居家隔離對象；1人為髮廊美髮師，因雙方全程有佩戴口罩，列為自主健康管理對象。

根據指揮中心資料，加上本次新增個案，國內截至目前累計518例確診，分別為426例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、484人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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