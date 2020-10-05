川普「前一晚」就確診！瞞病況照上節目噴口水　還對幕僚下封口令

▲川普確診後前往醫院治療途中，在車內向窗外支持者揮手致意。（圖／路透社）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普1日晚間在FOX新聞台節目中受訪表示，貼身顧問希克斯（Hope Hicks）新冠病毒檢測結果為陽性，同時自己也正在等待第二次篩檢的結果。如今卻有媒體報導，雖然這段言論不假，然而川普沒有透露的是，早在上電視前他的快篩結果就已經呈陽性反應，卻還是選擇先上脫口秀受訪。

根據《每日郵報》報導，川普1日於FOX新聞台的脫口秀The Sean Hannity Show上表示，顧問希克斯已獲陽性的檢測判定，自己晚間也接受了第二次檢測，正在等待結果出爐，「不是今晚就是明早，我就會拿到測試結果」。而CBS新聞卻首先爆料，當時川普早已在快篩中出現陽性反應。

然而，已知有相當大可能確診的川普，並未即時透露這則訊息，而是選擇參加脫口秀節目，直到2日凌晨1時川普才在推特宣布自己確診的消息。據報導，雖然白宮表示總統「經常」受檢，但並沒有透露上一次川普呈現陰性反應是什麼時候，這對於確定他的感染時間以及何時開始對周圍的人具傳染性來說是非常重要的訊息。

據知情人士表示，白宮規定在快篩階段呈陽性的人，才需要接受鼻咽黏液採樣檢測，以進行第二次更準確可靠的診斷，而川普是依照規定受檢。

報導指出，川普曾於快篩後要求身邊一名知情的顧問，「不要告訴任何人。」川普的保密工作做得相當謹慎，就連競選團隊總幹事史蒂芬（Bill Stepien）也是透過媒體1日的報導才得知希克斯確診的消息，而史蒂芬本人也於2日確定感染新冠肺炎。