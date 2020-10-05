川普血氧含量狂降！　服用重症藥物「地塞米松」

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普2日宣布確診新冠肺炎，隨後火速趕往沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）。負責治療的醫療團隊表示，目前總統的健康情況持續改善中，有配合服用皮質類固醇「地塞米松」（dexamethasone），接受氧氣輸送以維持血氧含量。

▲川普乘車前往沃爾特里德陸軍醫院，接受新冠肺炎的治療。（圖／路透）

團隊中的一名醫師康利（Sean Conley）表示，在川普被送往醫院前，血液含氧量曾迅速下降，所幸在服用地塞米松後，現在已回升到98％（正常約為95％～100％），也沒有再出現發燒的情況，「總統的情況正逐漸變好。就像任何疾病一樣，病情恢復過程時常會有起伏。」

另一名團隊成員加里波蒂（Brian Garibaldi）博士指出，川普於3日接受類固醇地塞米松的治療，並計畫「暫時繼續這樣做」，以應對仍不穩定的血氧濃度，希望能盡量維持總統下床、進食、活動等生活作息。

▲地塞米松能有效減低重症患者死亡率。（圖／達志影像／美聯社）

然而根據《半島電視台》報導，流行病學者埃里克（Eric Feigl Ding）形容，使用地塞米松是「令人極其擔憂的信號」（extremely worrying sign），地塞米松僅適用於重症病患，並不建議用於輕症患者。美國國立衛生研究院（NIH）則表明，地塞米松主要用於需要呼吸機的患者。

地塞米松是一種人工合成的皮質類固醇，可使免疫系統在對抗新冠病毒時不會過度運轉，尤其可以降低使用呼吸機的患者12％死亡率，但長期使用可能帶來一些後遺症，如念珠菌症、白內障或骨質流失等，也有許多副作用如胃潰瘍、精神疾病、皮膚嚴重過敏。