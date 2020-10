川普影片中「蒼白虛弱、頭向下垂」　肢體語言專家：他其實很擔心

記者張寧倢/綜合報導

美國總統川普確診第2天就於推特發布影片,儘管臉色蒼白,仍向大眾表示自己「好多了」。一名肢體語言專家分析影片後表示,川普的肢體語言背後暗示出「擔憂」、「沒那麼有把握」的訊息。

根據《鏡報》報導,3日發布的「報平安」影片中,川普穿著藍色西裝、臉色蒼白地坐在辦公桌前,向大眾報告自己的健康狀況。肢體語言學家詹姆斯(Judi James)分析道,這是川普傳遞「這個男人仍在做生意、仍在掌控局面」訊息的方式,說「要讓美國再次偉大」等誇張用詞及語氣也表現出他的「超級英雄模式」。

詹姆斯表示,儘管如此,在英雄般的語調背後,川普非常自然地表現出了不可否認的軟弱與猶豫的跡象,顯然是正在與新冠病毒對抗,「他臉色很蒼白又虛弱,演講過程中,他的頭似乎向桌子微微垂下,這說明他很疲憊。」

詹姆斯解釋,從川普的措辭與肢體語言中,可以看出一種隱晦的「擔憂」,或者說是一種「不那麼有把握」的感覺,包含「認為(think)會有一個好結果」、「我想我很快就會回來(I think I’ll be back soon)」和「可能(probably)」等用字,都顯示了川普不尋常的缺乏自信。

Donald Trump showing signs of 'weakness' in video after coronavirus treatment – expert https://t.co/vix2Y6KF3L