川普影片中「蒼白虛弱、頭向下垂」　肢體語言專家：他其實很擔心

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普確診第2天就於推特發布影片，儘管臉色蒼白，仍向大眾表示自己「好多了」。一名肢體語言專家分析影片後表示，川普的肢體語言背後暗示出「擔憂」、「沒那麼有把握」的訊息。

根據《鏡報》報導，3日發布的「報平安」影片中，川普穿著藍色西裝、臉色蒼白地坐在辦公桌前，向大眾報告自己的健康狀況。肢體語言學家詹姆斯（Judi James）分析道，這是川普傳遞「這個男人仍在做生意、仍在掌控局面」訊息的方式，說「要讓美國再次偉大」等誇張用詞及語氣也表現出他的「超級英雄模式」。

詹姆斯表示，儘管如此，在英雄般的語調背後，川普非常自然地表現出了不可否認的軟弱與猶豫的跡象，顯然是正在與新冠病毒對抗，「他臉色很蒼白又虛弱，演講過程中，他的頭似乎向桌子微微垂下，這說明他很疲憊。」

詹姆斯解釋，從川普的措辭與肢體語言中，可以看出一種隱晦的「擔憂」，或者說是一種「不那麼有把握」的感覺，包含「認為（think）會有一個好結果」、「我想我很快就會回來（I think I’ll be back soon）」和「可能（probably）」等用字，都顯示了川普不尋常的缺乏自信。

Donald Trump showing signs of 'weakness' in video after coronavirus treatment – expert https://t.co/vix2Y6KF3L — Judi James (@thejudijames) October 4, 2020

據報導，當地時間4日上午白宮新聞秘書麥肯納尼（Kayleigh McEnany）透露，總統的病情獲得了實質性的進展，在無併發症、無發燒的狀況下停止了供氧，但還沒有完全康復。

川普4日再度在推特上傳影片報平安後，搭車短暫外出，向醫院外等待的支持者們揮手致意。

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