美選陷拉鋸戰！染疫難撼動川普地位　超準民調：他更具優勢

▲川普和拜登的選情陷入膠著。（組圖／美聯社、路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統大選距今只剩29天，總統川普與民主黨候選人拜登倆人的民調卻陷入拉鋸戰。在第一場美國總統大選辯論會與川普染疫後，多數民調都顯示拜登的支持率略勝川普，但曾成功預測英國脫離歐盟（EU）和川普在2016年總統大選獲勝的民主研究所並不認同這樣的論調。

華爾街日報／NBC新聞9月30日至10月1日的電話民調顯示，在第一場美國總統大選辯論會後，拜登的民調領先美國總統川普14個百分點，以53%支持度領先川普的39%，這是他自總統大選活動以來獲得最高的領先幅度。

▲大部分的民調顯示拜登的支持率領先川普。（圖／路透）

華爾街日報/NBC新聞的9月民調顯示，拜登領先川普8個百分點。在第一場辯論後，拜登的領先優勢成長了75%，約有44%選民認為拜登在這場被CNN稱為「屎秀」（shit show）的辯論中表現優於川普。

路透社在本月2至3日進行的全國民調顯示，川普確診後支持度並沒有因同情而成長，除了川普的核心支持者，少有跡象顯示民眾現在傾力支持川普。預計在11月3日總統選舉中投票的民眾有51%表示支持拜登，只有41%表示會投給川普，剩餘的8%有一半選擇第三黨候選人，另一半則還未做出決定。

從路透社的民調看來，拜登的支持率比川普勝出10個百分點，比過去幾週的領先幅度增加1至2個百分點，不過增幅仍在誤差範圍內。民調也顯示，65%的受訪者認為川普原可避免感染新冠肺炎。在10個民主黨人中有9位同意，如果川普更嚴肅看待疫情，他可能就不會受感染；共和黨人也有50%的人表示同意。

▲曾多次準確預言選舉結果的民主研究所表示，川普目前更具優勢。（圖／路透）

不過，川普在台北時間5日上午4點02分轉發的推特可見，民調結果並不一定全部相同。《每日快報》引述民主研究所（Democracy Institute）9月30日至10月2日所進行的民調顯示，川普在選舉中仍處於優勢，尤其在幾個關鍵搖擺州中更為明顯。川普拿下46%支持度，贏過三度問鼎白宮拜登的45%，且在六大關鍵搖擺州，川普擁有4%的領先優勢。據此結果，川普極有可能成功連任。

川普確診新冠肺炎是目前選舉中新的變數。不少人認為，川普的民調會因染病而下滑，但是據民主研究所的這份民調所述，68％的人不認為川普感染新冠病毒將影響他們的投票意向，其中19％的民眾甚至表示，他們「更有可能支持川普」，只有13％的人選「不太可能支持川普」。

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