葉毓蘭藉川普染疫酸台灣防疫挨轟　連勝文緩頰：比較另類的方法

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

美國總統川普確診新冠肺炎，國民黨立委葉毓蘭在臉書發文暗酸「台灣能幫忙」、「川普來台灣檢測會變成陰性」等，引發批評。對此，國民黨智庫副董事長連勝文4日受訪時替葉毓蘭緩頰，重點是為何很多人在台灣沒事，一出國就確診，認為這是她發言中比較正面的提醒，「是比較另類的方法」，希望大家去思考。

葉毓蘭2日在臉書以英文發文寫道，很遺憾聽聞川普與梅蘭妮亞確診新冠肺炎，但她也暗酸，「請記住台灣能幫忙」，只要搭乘空軍一號到台灣，我方將會打理好任何事情，確保川普篩檢結果將是陰性，因為「中國病毒」無法在台灣生存。再強調一次，台灣能幫忙。

不過，該貼文引發抨擊後，葉毓蘭隨即刪文並解釋，外界誤會她努力為台灣宣揚防疫成效，因此為避免造成更多誤解，已撤下該文章，祝福川普與梅蘭妮亞（Melania Trump）早日康復、世界和平。

連勝文則表示，川普跟台灣防疫的確沒太大關聯，但看看一些美國人對於口罩、社交距離並不在意，導致美國總統也確診，反而可以給台灣民眾一個警惕。此外，冬天來臨後疫情可能更嚴重，口罩也好、社交距離都要注意。民眾私下也會討論到，為何一堆人一出國就確診，這聽起來也蠻可怕的，有些專家也認為台灣社區可能隱藏帶有病毒的人，這點大家需要未雨綢繆一下，「葉委員提出呼籲希望大家重視，那也是比較另類的方法。」

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