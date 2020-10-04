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不顧反對！韓外交部長丈夫「前往美國」買遊艇　離譜行徑遭罵翻

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▲▼ 南韓外交部長丈夫李一昺(左1)趁疫情期間前往美國旅行，引起爭議。（圖／翻攝自青瓦台官網）

▲ 南韓外交部長丈夫李一昺(左1)趁疫情期間前往美國旅行，引起爭議。（圖／翻攝自青瓦台官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）從去年底爆發後，已癱瘓全球的航空業、觀光業，各國政府無不封鎖邊境，以求能防堵病毒入侵，南韓政府也從今年3月發佈海外旅遊警報，要求全國民眾非必要勿出國旅遊；然而南韓外交部長康京和的丈夫李一昺（이일병）卻不遵照政府規定，逕自於昨（3）日前往美國，展開為購買遊艇而計畫的旅行，引起爭議。

李一昺除了是外交部長康京和的丈夫、同時也是南韓三大名校延世大學的榮譽教授。

根據韓媒《KBS》的報導，南韓為期5天的中秋（추석，韓文稱秋夕）黃金連休，以往人潮熱絡的人川國際機場卻門可羅雀，記者在航廈內成功攔截到推著行李推車、準備領取登機證的李一昺，此時他正準備動身前往美國旅遊。

▼左為李一昺，右為南韓外交部長康京和

記者尋問旅遊目的為何，李一昺表示，「就是旅遊啊，單純的個人自由旅行」。而當記者問道，難道不擔心感染新冠肺炎；李一昺卻理所當然地回覆，「當然擔心啊！所以我在裡面準備了很多張口罩。」

李一昺接著理直氣壯答道，「新冠病毒不會在一兩天內就消失不見了啊！所以也不能一天到晚只待在家裡。」

李一昺先前曾在自己的部落格內大喇喇發文表示，此次前往美國旅遊的目的在於購買遊艇，在與賣家面交後便搭乘遊艇，在各國海域遨遊、旅行。

隨著美國總統川普夫婦與白宮幕僚、共和黨政要相繼確診，李一昺此行更是備受關注。

而韓媒《朝鮮日報》也搜出李一昺過去在部落格上的發文，披露其原本早就於6月18日搭機，經由卡達杜哈轉機前往希臘雅典，在與當地賣家見面、試乘遊艇後，若遊艇不符合原本的期待，還可以先在丹麥、法國、加拿大、美國旅遊後再返回南韓，不過計畫最後因為希臘針對海外入境旅客的防疫政策而告吹。

▼記者3日採訪準備搭機飛往美國的李一昺

根據《韓聯社》，南韓外交部曾於大邱、慶尚北道因「新天地教會」爆發國內第一波新冠流行潮後的3月23日，針對全球所有國家與地區，發佈特別旅遊警報（特別旅行注意報），勸導全國民眾若非必要盡量勿前往國外旅行，以免將病毒帶回國內。

雖然南韓外交部的該項措施並不具有法律強制性，然而本該以身作則的外交部長，甚至是其配偶卻帶頭「違規」，使得部份民眾表示無法信服。

對此，康京和也於稍早針對此事表達立場，「全民在此段時間盡量克制自己前往國外旅遊，然而卻發生這種事，對此我感到抱歉。」

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