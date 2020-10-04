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健保恐調漲？　連勝文：關係大眾權益「不要像美豬一樣硬幹」

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▲中央健保署,健保署。（圖／ETtoday資料照）

▲健保費率恐將調漲。（圖／ETtoday資料照）

記者楊蕓／台北報導

針對健保費率調漲的聲浪再起，國民黨智庫副董事長連勝文4日受訪時呼籲「不要像美豬一樣硬幹」，關係到大眾權益的事情，應集思廣益、多跟不同的社會團體討論，而不是幾個人聚在一起討論就決定要做。

健保會9月25日預估健保安全準備金最多只能撐到明年底，無法滿足1個月的安全線，預計11月將開會討論是否調漲費率。而衛福部長陳時中3日出席「二○二○健保國是會議」時表示，台灣健保當年在訂定保費時以自然成長率2%估算，但實施25年後發現真正開銷將近4%，另外台灣醫療支出僅佔GDP 6.4至6.6%，相較於OECD國家的18%低上許多，強調台灣健保正在消耗老本，必須正視健保財務、調漲健保費等議題，才能確保台灣民眾健康。

針對健保保費可能將調漲，連勝文4日受訪時表示，任何制度隨時間演變都可以有修正，但如果要有重大調整，應該要集思廣益，他呼籲，希望不要像美豬政策一樣硬幹，幾個人聚在一起討論就決定要做，尤其關係到大眾權益的事情 ，希望多跟不同的社會團體討論，這樣比較好。

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