川普女婿夾中間！白宮幕僚一個個染新冠　第一家庭疫情恐續燒

▲美國新冠疫情燒向川普政府幕僚圈。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國白宮官員證實,幾乎天天陪在總統川普身邊準備簡報、處理演說文本的私人助理盧納(Nicholas Luna)確診新冠肺炎。隨著白宮核心圈越來越多人染疫,外界逐漸把焦點放在川普其他家族成員身上,令人關注的是,9月30日這天,身兼川普女婿身分的白宮高階顧問庫許納與幕僚同行,但身邊的希克斯、盧納卻是接連中鏢。

▲川普私人助理盧納(Nicholas Luna,中)。(圖/達志影像/美聯社)

綜合美國有線電視網(CNN)等外媒報導,川普目前仍住在軍醫院總統病房,依據白宮醫師康利的備忘錄,他現在身體狀況良好,沒有發燒、不需要補充氧氣,是自確診以來最大幅度的進步,大多數的下午時段都在處理事情,並能毫無困難四處走動,儘管現階段仍未完全脫離險境。

▲ 川普入住馬里蘭州沃爾特-里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center),他在總統病房辦公的畫面曝光。(圖/路透)

稍早,白宮也發布川普在病房辦公區上班的照片,可見穿著白襯衫的他氣色還算不錯,手拿文件瀏覽並簽字。在照片釋出之後,女兒伊凡卡(Ivanka Trump)也在推特轉發照片直說,「沒什麼可能阻止他(川普)為美國人民工作,堅韌不懈!」

Nothing can stop him from working for the American people. RELENTLESS! pic.twitter.com/2ZSat782qe