川普驚傳確診新冠肺炎　柯文哲：我已經戴上口罩了

▲柯文哲出席「出口盃棒球賽」開幕活動。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普2日驚傳確診新冠肺炎，引起全球譁然，也讓即將在11月登場的美國總統大選埋下不確定因素。台北市長柯文哲3日上午頂著豔陽到新生公園棒球場出席「出口盃棒球賽」活動，被問到對川普確診的看法時，柯手指著自己笑稱，「你有沒有看到，我已經戴上口罩了」。

柯文哲3日上午出席中華民國身障棒壘球協會舉辦的「出口盃棒球賽」開幕活動，中華職棒聯盟會長、國民黨前立委吳志揚等同台出席活動。由於日前曾有議員表示要幫柯文哲約國民黨立委蔣萬安吃飯，後續又傳出2022民眾黨擬與國民黨合作，如今又與吳志揚同台，面對媒體詢問「藍白合」議題，柯沒回應；吳志揚則說不清楚，「沒有分析這個事情」。

柯文哲致詞時表示，出口盃多元族群棒球賽從2014年開始舉辦，主要提供身心障礙者、銀髮族還有婦女運動園地，也透過運動的進行來表揚一種運動平權的精神，讓城市變得更文明。



柯文哲說，從2017年舉辦世大運後，台灣的目標是爭取舉辦奧運或亞運，即使目前推動有些困難，但台北從未放棄舉辦國際大型運動會的機會，目前正積極爭取申辦「2025年世界壯年運動會」及「2026世界同志運動會」，藉由推動運動平權的概念，讓台灣走出去，世界走進來，讓全世界看見台灣。



柯文哲提到，過去十幾年聯合國陸續通過「身心障礙者權利公約CRPD」、「兒童權利公約CRC」及「消除對婦女一切形式歧視公約CEDAW」等公約，來表示對弱勢族群的關懷，台灣雖然不是聯合國的一員，但也認同這種普世價值，所以也陸續把這些聯合國公約入法。



柯文哲表示，台北作為首善之都，會承續保護弱小的精神，在各項施政當中，也努力關懷弱勢、保護弱勢。例如，公園的共融式遊具設計，就是要讓9歲到99歲、甚至腦性麻痺的孩子都可以玩；透過政策在不知不覺當中，把保護弱勢的精神帶入生活。他也提到最近視察臺北捷運站增設每邊至少有一側安裝電扶梯或手扶梯，讓老人及身障者的都能更方便使用。