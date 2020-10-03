　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普驚傳確診新冠肺炎　柯文哲：我已經戴上口罩了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲。（圖／北市府提供）

▲柯文哲出席「出口盃棒球賽」開幕活動。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普2日驚傳確診新冠肺炎，引起全球譁然，也讓即將在11月登場的美國總統大選埋下不確定因素。台北市長柯文哲3日上午頂著豔陽到新生公園棒球場出席「出口盃棒球賽」活動，被問到對川普確診的看法時，柯手指著自己笑稱，「你有沒有看到，我已經戴上口罩了」。

柯文哲3日上午出席中華民國身障棒壘球協會舉辦的「出口盃棒球賽」開幕活動，中華職棒聯盟會長、國民黨前立委吳志揚等同台出席活動。由於日前曾有議員表示要幫柯文哲約國民黨立委蔣萬安吃飯，後續又傳出2022民眾黨擬與國民黨合作，如今又與吳志揚同台，面對媒體詢問「藍白合」議題，柯沒回應；吳志揚則說不清楚，「沒有分析這個事情」。

柯文哲致詞時表示，出口盃多元族群棒球賽從2014年開始舉辦，主要提供身心障礙者、銀髮族還有婦女運動園地，也透過運動的進行來表揚一種運動平權的精神，讓城市變得更文明。

柯文哲說，從2017年舉辦世大運後，台灣的目標是爭取舉辦奧運或亞運，即使目前推動有些困難，但台北從未放棄舉辦國際大型運動會的機會，目前正積極爭取申辦「2025年世界壯年運動會」及「2026世界同志運動會」，藉由推動運動平權的概念，讓台灣走出去，世界走進來，讓全世界看見台灣。

柯文哲提到，過去十幾年聯合國陸續通過「身心障礙者權利公約CRPD」、「兒童權利公約CRC」及「消除對婦女一切形式歧視公約CEDAW」等公約，來表示對弱勢族群的關懷，台灣雖然不是聯合國的一員，但也認同這種普世價值，所以也陸續把這些聯合國公約入法。

柯文哲表示，台北作為首善之都，會承續保護弱小的精神，在各項施政當中，也努力關懷弱勢、保護弱勢。例如，公園的共融式遊具設計，就是要讓9歲到99歲、甚至腦性麻痺的孩子都可以玩；透過政策在不知不覺當中，把保護弱勢的精神帶入生活。他也提到最近視察臺北捷運站增設每邊至少有一側安裝電扶梯或手扶梯，讓老人及身障者的都能更方便使用。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
萬人烤肉塞爆中壢　醫怒：真相信沒社區感染？2周後天佑台灣
按摩妹報價「手工排毒+700」！男客聽完離開秒折返原因曝光
iPhone12新色曝光！2款顏色退場
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳同佳擬來台投案　賴香伶籲「入境就逮捕」：積極行使司法主權

川普驚傳確診新冠肺炎　柯文哲：我已經戴上口罩了

川普選情告急！邱毅指「蔡英文犯嚴重錯誤」　離兩岸統一更近了

軍事迷沸騰了！廣播驅離擾台共機　民航機發話「感謝國軍」致意

沈富雄預測美選結果　拜登註定選贏、「川普完了」

紓困3.0追加預算案　林為洲：52.8億爭議預算要說清楚講明白

川普若康復下一步計畫曝光　學者估：「打中國牌」台美關係會更熱

4個月役期、募兵制誰改的？　陳水扁：是馬英九不顧軍方反對硬推

陳致中回台南過節　臉書秀與「陳水扁＋吳淑珍＋陳幸妤」中秋團聚

陳同佳10月赴台投案！行政院嗆「香港不辦台灣辦」：港府沒責任嗎？

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

川普夫婦確診新冠肺炎　即刻開始隔離

停「養生會館停車場」民眾拒付費 駕駛倒車衝撞＋乘客拆欄杆落跑

妻獨守50元便當店照顧癱瘓夫　開業28年從未漲價：錢夠用就好

宜蘭男酒駕「撞雙載母子」肇逃！ 他目睹媽媽被輾...正義哥狂追逮人

陳立農立定跳遠277cm！根本人間彈簧　心疼「早熟女孩」哭了：希望她長大得慢點

陳同佳擬來台投案　賴香伶籲「入境就逮捕」：積極行使司法主權

川普驚傳確診新冠肺炎　柯文哲：我已經戴上口罩了

川普選情告急！邱毅指「蔡英文犯嚴重錯誤」　離兩岸統一更近了

軍事迷沸騰了！廣播驅離擾台共機　民航機發話「感謝國軍」致意

沈富雄預測美選結果　拜登註定選贏、「川普完了」

紓困3.0追加預算案　林為洲：52.8億爭議預算要說清楚講明白

川普若康復下一步計畫曝光　學者估：「打中國牌」台美關係會更熱

4個月役期、募兵制誰改的？　陳水扁：是馬英九不顧軍方反對硬推

陳致中回台南過節　臉書秀與「陳水扁＋吳淑珍＋陳幸妤」中秋團聚

陳同佳10月赴台投案！行政院嗆「香港不辦台灣辦」：港府沒責任嗎？

AD生涯首2場總決賽合計轟66分　朗多：我要他每場以75分為目標

別猛刷！烤肉醬滴炭火「燻過更毒」　專家2神器救援、調味關鍵曝

跨過建橋禁區！平潭公鐵兩用大橋路測　要從北京開到台灣

BLACKPINK MV男主就是歌曲創作人！正臉曝光「根本偶像」

日職／張奕對樂天洋砲投出頭部觸身球　遭勒令退場

與新竹動物園締結姊妹園　高雄壽山動物園年底前免費入園

「義大利猛獸」雷殘…他扯「不敢再騎車」求償天價！法官揪PO文打臉

南韓物價比台灣低！他列均薪、食物比較　網喊「這項」台灣很便宜

趙春山／不應用「兩顆子彈」看川普確診　台灣人莫搬石頭砸腳

美選陷入混亂！川普染疫後…選民信心動搖　CNN：我們在盲目飛行

單車伯「鬼牽式」詭衝快車道　遭油罐車輾過身亡

政治熱門新聞

陳致中回台南過節　臉書秀與「陳水扁＋吳淑珍＋陳幸妤」中秋團聚

葉毓蘭冤喊誤會！急撤臉書PO文

扁指馬英九　不顧軍方反對硬推募兵制

快訊／川普夫婦確診新冠肺炎　馬英九8字回應

酸川普染疫　李正皓轟葉毓蘭

川普下一步　學者預測：打中國牌

連勝文：川普染疫讓全球局勢不穩定　籲中國勿此時對台採軍事行動

陸委會斥陳廷寵「言行離譜」

李正皓推演川普「不幸走了」恐重啟大選

朱立倫上網路節目飆唱「這首歌」　被解讀暗示角逐下屆黨主席

快訊／歐陽娜娜獻唱《我的祖國》惹議　歐陽龍回應了

王浩宇爆國民黨「強迫里長」連署罷免

白晝之夜、金曲獎將登場　北市交管出爐

陳同佳10月赴台投案！行政院回應

更多熱門

相關新聞

政府擬拔人行道機車格！騎士崩潰

政府擬拔人行道機車格！騎士崩潰

台北市機車密度之高，早已是舉世聞名，內政部日前預告修正「市區道路及附屬工程設計標準」部分條文，未來人行道上的機車格將全面被取消，但卻引來機車族的反彈，怒轟政府「所以...機車要停哪裡？」、「就在沒位置停了！還要減」。

阿扁慚愧只當1任市長　老議長安慰：讓你提早當總統

阿扁慚愧只當1任市長　老議長安慰：讓你提早當總統

「胡迪次長」迷因眼神被4千萬讚國外粉專PO圖

「胡迪次長」迷因眼神被4千萬讚國外粉專PO圖

扁沒連任很慚愧　主動找馬英九握手

扁沒連任很慚愧　主動找馬英九握手

陳水扁：希望看到朝野、兩岸和解

陳水扁：希望看到朝野、兩岸和解

關鍵字：

柯文哲柯P台北市

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

新莊+9凌虐工人大叔！凌虐4hrs錄影讓網怒了

謝霆鋒稱呼楊丞琳嫂子！李榮浩糾正…下句話被推爆

陸男偷渡金門體溫39.1度　快篩結果出爐

龍婆24年前早預言川普恐怖後果

14歲妹得糖尿病…媽崩潰喊：是我害的！「超致病菜單」營養師看傻

即／川普傳呼吸困難！入院第一晚情況嚴重

拜登檢驗結果出爐　陰性沒有感染

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

1打3放棄掙扎！狗保母閉眼裝睡

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

女大生持破處驗傷　控陸生涉性侵

雙B太氾濫！他求裝闊上路會被禮讓

特斯拉九份「堵出入口」　網怒：沒水準

更多

最夯影音

更多
帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」
太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面