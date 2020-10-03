沈富雄預測美選結果　拜登註定選贏、「川普完了」

▲沈富雄預測，川普在這場大選中完了，拜登會選贏。（圖／翻攝少康戰情市YouTube）



記者蔡文鈴／台北報導

美國總統川普在總統大選前確診新冠肺炎，震驚國際，為這場選舉帶來許多變數。對此，民進黨前立委沈富雄在政論節目中預測，川普是「完了」，對手民主黨候選人拜登註定選贏。

沈富雄在2日晚間播出的《少康戰情室》中指出，川普選情非常艱困，這個「十月驚奇」非常大，他現在應該正在想，「我該如何反敗為勝，如何扭轉成對我有利」，有可能會考慮延後投票時間，這也於法不和，但共和黨是否以此為理由換人？「應該沒這膽子，且註定失敗。」

沈富雄說，這場美國大選的第一場辯論是「很丟臉的」，給全世界最壞的示範，美式選舉不應有這場面，讓大家都覺得丟臉，從民調看來，大家還有一點游移，拜登贏的機會是80％，川普是20％，而受到辨論影響游移的在3％以下，這對已經決定投票的來說沒有任何影響，「拜登註定選贏，川普是完了」。

此外，沈富雄認為，川普應該沒把戲在玩，他喜歡搞這些小動作，很可惜的老共跟他起舞，受害的是台灣，台灣跟川普起舞，也應該得到一些教訓，我們在戰術上配合美國，這是一個不聰明的做法。

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