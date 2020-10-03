川普選情告急！邱毅指「蔡英文犯嚴重錯誤」　離兩岸統一更近了

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

美國總統川普確診新冠肺炎，讓接下來的總統大選增添不少變數。對此，前立委邱毅3日在臉書發文分析，川普選情嚴俊告急，敗象讓總統蔡英文坐立難安，恐怕會自食惡果，讓兩岸統一的結果更近。

邱毅指出，川普的年紀、體型、慢性病史，狀況很不樂觀。距離美國大選只剩下不到三十天，川普的選情嚴峻告急，他過去對疫情的不當發言、隱匿疫情、抗疫無能，都會因爲個人確診而被放大檢視。

邱毅分析，川普的敗象恐怕要使蔡英文坐立難安了，因為蔡英文將所有籌碼都壓在川普的連任上，開放美牛美豬、天價購買美國武器、敦促美軍進駐台灣、準備與美國提升關係、挑動台海緊張情勢等，這一來可全「竹籃子打水一場空」。不僅如此，蔡英文明著出錢出力助川普拚連任，早已得罪了拜登和民主黨，美台關係恐怕要起大變化了。

邱毅提到，1948年美國總統大選時，民主黨的杜魯門對上共和黨的杜威，蔣介石將籌碼全壓在杜威身上，期待杜威當選會助其打贏內戰。結果最後結果是杜魯門打敗杜威，蔣介石也因得罪杜魯門和民主黨而斷了美援，最後敗退台灣，若非後來的一場韓戰，台灣早被大陸解放了！

邱毅認為，蔡英文這次犯下比當年更嚴重的錯誤，而且自認抱住川普大腿，美台關係升級，於是肆意鼓動反中抗中，把台海搞成「戰爭邊緣」的緊張情勢，這下可真要自食惡果，而兩岸統一的結果也更近了！

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