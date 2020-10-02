川普夫婦確診「副總統暖心回應」：與全美數百萬人一起祈禱

▲美國副總統彭斯（Mike Pence）回應川普確診一事。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普1日透過推特證實，他與夫人梅蘭妮亞雙雙確診新冠肺炎，即刻起開始進行隔離，直呼「我們會一起度過難關的。」副總統彭斯（Mike Pence）隨後發聲回應，他與其妻子凱倫（Karen）都要向總統夫婦送上最誠摯的愛與祈禱，「上帝保佑你們，總統川普與我們美好的第一夫人梅蘭妮亞」。

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. — Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020

彭斯在推特上發文，形容川普與梅蘭妮亞是他「最親愛的朋友」，「我們會加入全美各地數百萬人的行列，一起禱告祈求他們全面且迅速地康復。」

川普宣布確診以後表示，將與梅蘭妮亞立刻隔離。白宮醫師說明，總統夫婦現階段狀況良好，這段期間計畫待在家中，繼續履行職責，不受病情影響。但是，此消息不僅震驚國際，也讓美股期貨立刻暴跌逾400點，最低來到27197點。