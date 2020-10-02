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川普確診「3老人陷危機」！名醫：不管生死…有個國家一定倒大楣

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記者李佳蓉／綜合報導

美國總統川普確診新冠肺炎，消息一出震驚全球！台灣小兒感染專科主任謝宗學在粉專指出，川普染疫，不只拜登危險，就連辯論會中的主持人也成為高危險族群，「年齡加起來超過220歲的3個老人同時陷入危機」。針對川普染疫是否影響美國大選，他認為不管最終康復或病歿，「有一個國家一定倒大楣」。

▲▼美國總統川普及夫人梅蘭妮亞。（圖／路透）

▲美國總統川普及夫人梅蘭妮亞都感染新冠肺炎。（圖／路透）

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川普染疫引發全球關注！除了拜登外，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學直言：「辯論會中一起加入吵架的主持人也很危險」，隨著川普的確診，也讓年齡加起來超過220歲的3個老人同時陷入危機。他認為，若單純以2位總統候選人氣色看來，若同時染病，川普會恢復較快，再加上拜登已高齡77歲，比川普多3歲，因此重症風險更高。

謝宗學指出，不論拜登是否染疫，世界未來前景的不確定大增，尤其金融市場最怕不確定因素，看衰美股開盤必然重挫，但尾盤可能會有低接買盤拉升，「因為川普不可能安靜在家中隔離，搞不好會拼命開直播證明自己身體依然健康，恐慌氣氛不至於無止境上升。」

川普在美國總統大選前確診新冠肺炎，是加分還是扣分，目前仍打上大問號。謝宗學也坦言，「但不管川普康復還是病歿，有一個國家一定倒大楣，看看英國首相強生康復後的態度就可以知道⋯⋯」。

網友也紛紛表示，「坐等星期一的台股開盤，有點可怕」、「川普的飛沫應該可以飄超遠......」、「真傻眼」、「雖然是個不幸不幸的新聞，但是我好想笑拜登」、「真的有夠荒唐」、「誰能活下來，誰就是下任美國總統？！」

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ET快訊
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