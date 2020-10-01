孟晚舟堅稱引渡案「缺乏關鍵證據」　加拿大法官暫停聽審

▲孟晚舟於美東時間周一（9月28日）出庭。（圖／路透）

文／中央社溫哥華30日綜合外電報導

中國電信企業華為技術有限公司財務長孟晚舟力抗被加拿大引渡到美國受審。加拿大卑詩省最高法院法官今天暫停聽審會，以考量她抗辯所指的關鍵證據被刪去一事。

在3天的聽審中，孟晚舟的律師辯稱，她於2013年交給匯豐銀行的PowerPoint資料，理應列在案件紀錄中，美方卻刪除可能對此案至關重要的部分文件。孟晚舟的律師也要求法官允准，讓專家證人代表孟晚舟一方出席作證。

加拿大政府律師反對上述動議，指被告方面所提PowerPoint資料佚失及專家證人作證，都與卑詩省最高法院審度是否將孟晚舟引渡到美國受審一事無關。

此案源於美方指控孟晚舟向滙豐銀行作出不實陳述，隱瞞華為與子公司星通科技（Skycom Tech）之間的關係，使得滙豐銀行提供金融服務給與伊朗有往來的星通，面臨違反美國對伊朗制裁規定的風險。美國禁止國內企業及銀行與伊朗貿易往來及金融交易。

匯豐銀行一度擔心可能違反制裁相關規定，要求孟晚舟說明，因此她於2013年向匯豐主管提供了PowerPoint資料。

孟晚舟方面堅稱，她當時對匯豐銀行及其主管完全坦白，還解釋了透過美國銀行系統處理任何相關交易將如何使匯豐銀行面臨風險等等；孟晚舟的律師聲稱，美方文件遺漏了這些事實，這些證據從佚失的PowerPoint資料都可以找到。

加拿大應美方要求，於2018年12月1日在溫哥華機場逮捕48歲的孟晚舟，此後她一直努力不被引渡到美國。此案也讓美國與中國關係更加緊張，並造成加拿大與中國之間史無前例的外交齟齬。

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