　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美大選辯論會一片混亂！　CNN：中國等反民主者成為「最大贏家」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統候選人川普與拜登30日展開電視辯論。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與民主黨總統候選人拜登的首場辯論會一片混亂，外媒譁然。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國2020年總統大選首場辯論會9月30日登場，川普與民主黨候選人拜登卻脫序互嗆，場面一片混亂。CNN記者格里菲斯（James Griffiths）分析，這場「醜陋又火爆」的辯論會暴露了美國民主體制的缺陷，導致中國與其他民主反對者成為最大贏家。

美國幾十年來積極在世界各地推動其民主模式，不論是透過軟實力、公民倡議活動或軍事力量。美國霸權的一部分也是根基於民主理念，即美國是一個超級強權，但不像大英帝國或蘇聯，因為它具有代表性，而且選舉是自由且公正的。

雖然美國宣稱支持的價值，與其領導力在現實中如何展現，兩者之間存在著巨大差距，但作為世上最強大國家之一，確實賦予民主體制不少信任度，這一點讓北京與其他地區的獨裁者感到懊惱。另外，川普與拜登在選戰中互相指責對方親中，也展示出華府日益增長的反中壓力。

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲格里菲斯認為，在一片反中情緒高漲的局勢中，這場辯論將令北京感到振奮。（圖／路透）

格里菲斯認為，在上述艱難情勢之中，這場辯論卻將會振奮北京。中國幾十年來都在批評美國式民主，緊抓民主體制的缺陷，替威權主義辯護；任何想要在中國推動改革或自由化的人也都會被要求解釋，為何民主體制比中國的體制更好。有人認為，威權體制也許無法代表人民，但至少提供了穩定與經濟成長。

川普不僅協助強化上述觀點，甚至進一步削弱世界對於美國式民主的信心。他在辯論會上拋出一連串錯誤訊息，攻擊郵寄投票（mail-in voting），暗示有人試圖操控選舉。格里菲斯指出，雖然川普過去就曾經多次發表類似論述，但看見一名現任總統抨擊、暗示選舉制度崩潰或者很容易被操控，還是令人感到很吃驚。

此外，川普對於郵寄投票的錯誤資訊與陰謀論，也彷彿對著民主體制的有效性捅出一個大漏洞。然而，拜登面對這些攻擊卻什麼也不能做，只能反駁說總統是個騙子，呼籲大家投票。

▲▼川普,拜登。（組圖／美聯社、路透社）

▲川普與拜登在本次選戰中互批對方親中。（組圖／美聯社、路透社）

格里菲斯指出，川普一直都是民主批評者的「禮物」，由於美國過時的選舉制度，他不僅在輸掉普選的情況下就任，還推動孤立主義，退出國際事務，稱讚全球各地的鐵腕強人，包括習近平與俄羅斯總統普丁。

川普2016年與當時的民主黨候選人希拉蕊辯論後，中國共產黨機關報《人民日報》指出，「不論是誰贏了，美國總統大選都顯示出了民主的『病態』」。官媒《中國日報》報導，「這場辯論似乎顯示出了2人之間真正的厭惡，沒有任何禮貌的偽裝」。

格里菲斯認為，看了首場辯論會後，實在很難想像4年以來有什麼事情進步了；如果選民對此感到沮喪低落，那麼中國、俄羅斯等批評者就更容易抓住機會，批評美國與民主制度的問題。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進就對此表示，「美國政壇高層的混亂，反映出美國社會的分裂、焦慮以及其政治體系優勢正在加速喪失」。

►清潔、卸妝、保養一瓶搞定

►更多【美國總統大選】相關新聞請點此

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
獨／女騎士被貨車左切撞倒　司機嗆：妳騎內線道，我被擋住欸！
快訊／石原聰美閃電結婚！
哆啦A夢、名偵探柯南配音員　腦中風驟逝
前兄弟象球星「車翻邊坡亡」　檢相驗死因出爐
不忍老公罹癌獨走…深情妻綁繩一同落海　兒子認屍崩潰
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全美40萬中國留學生　白宮副國安顧問：僅1％涉安全風險

民主黨籲「美國情報機關大改革」應對中國威脅　否則未來難抗衡

71歲嬤在家突斷氣…死臥地板！　小兄弟以為她昏倒「伴屍5天」

防止「大亂鬥」再現！美選辯論將改變形式　仍在考慮是否「關麥」

22歲男傳訊「分享1首歌」遭判死刑！示威者燒了他家　老父逃亡中

39歲日本旅法名廚「捲入性侵疑雲」自殺身亡！　生前堅持捍衛清白

童年遭霸凌！他20年後隨機盯上2名野餐妹　「連開6槍爆頭」洩憤

18歲嫩妹搭上已婚男！慘被「囚禁虐打狂捅20刀」額上狠刻一排髒話

美駐聯合國大使PO文挺台　背景出現「超眼熟Q萌彩蛋」搶鏡！

反制美國補助波音　WTO支持歐盟對美「40億元商品課稅」

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

高雄20歲孝女雙載去旗津遭撞死　單親媽淚崩：吃安眠藥出來殺人

歐陽娜娜同台杜江、任達華　登央視獻唱《我的祖國》

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

不包紅包給醫生、剖腹產可挑日子 有尊嚴生產...陸配讚台灣醫療NO.1

蔡尚樺奪金鐘委屈被批「講感言假哭」　深V禮服男友驚豔！媽嫌「胸不夠集中」

她拿「牛排刀」斬首前男友母親…狂吼：釋放靈魂！　法院判決逃死

美國2大航空公司等不到紓困金　將裁掉3.2萬員工！

孟晚舟堅稱引渡案「缺乏關鍵證據」　加拿大法官暫停聽審

跟老婆「吵架5年」受夠了！大叔崩潰爬基地台　鏡頭前委屈噴淚

為拍網美照...他「瞬間滅頂」！　12萬人全跪：真的服了

揪出新冠重症感染元凶！繼承他的基因...插管死亡速度秒增3倍

美大選辯論會一片混亂！　CNN：中國等反民主者成為「最大贏家」

拜登樂歪！辯論變鬧劇…狂吸「近3億」捐款　1小時募款金額破紀錄

麥當勞薯條可治禿頭？　川普自爆「不禿頭」秘訣就是愛吃它

別再勾勾纏！北韓怒斥菅義偉「愚蠢癡呆」：綁架日人案早就解決

健康存摺驚見「陰蒂截斷」！他傻眼：我男生耶　網揭「驚人秘密」全歪樓

縣府包船助返鄉！抵金門遇8級浪「吐一波」還被丟包...火很大

連假塞車晚到家！樓梯一坨「三角飯糰」坐鎮迎接：朕的房租咧？

中職／郭俊麟加盟儀式　洪總盼明年下半季打一軍

她拿「牛排刀」斬首前男友母親…狂吼：釋放靈魂！　法院判決逃死

中職／郭俊麟復健順利　拚明年一起春訓、下半季戰上一軍

中職／買嘉瑞車禍過世　買嘉儀：當你的哥哥很開心

中職／郭俊麟感謝富邦願意等　選王牌投手18號沒多想

莉莉柯林斯「視訊男友壞壞」嗨玩按摩棒　電流一通⋯全公寓都驚醒了！

燕巢橋漂「整箱不明肉塊」嚇壞路人！警打撈開箱傻了：食材在退冰

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

人妻住院78天　發現媽和丈夫外遇

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

驚奇貓看主人泡澡　誇張表情笑翻

發現男友有小四　小三淋熱水報復

亞美尼亞稱　擊毀敵軍137輛坦克

川普拜登辯論成90分鐘爛電影　美媒：觀眾都嚇傻了！

WHO醫師藉「治伊波拉名義」性侵50女

泰王揮霍上百億「驚人帳單」曝光

7獅捕食農莊10隻羊　南非野生動物園全數撲殺

他在WhatsApp分享歌曲「被判死刑」

看完辯論　美國人只想移民加拿大

Google街景詭冒一塊灰！一看「慘白笑臉」藏樹後

中秋返鄉超崩潰！他回老家「感冒」　篩檢才知完蛋

更多熱門

相關新聞

美F-35B墜毀畫面曝　炸出巨大火球

美F-35B墜毀畫面曝　炸出巨大火球

美國國防部29日證實，海軍陸戰隊一架KC-130J空中加油機與F-35B戰鬥機，在空中加油時發生擦撞，導致F-35B墜毀，所幸機上人員緊急彈跳逃生，沒有造成傷亡。當時民眾拍下的墜毀畫面也曝光。

拜登樂歪　辯論狂吸近3億捐款

拜登樂歪　辯論狂吸近3億捐款

麥當勞治禿頭？川普自爆沒掉髮的秘密

麥當勞治禿頭？川普自爆沒掉髮的秘密

白宮官員：40萬中國學生僅1%涉風險

白宮官員：40萬中國學生僅1%涉風險

美情報機關須改革　才可與中抗衡

美情報機關須改革　才可與中抗衡

關鍵字：

2020美國總統大選川普拜登北美要聞辯論會

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／休旅車翻覆駕駛亡！身分竟是前兄弟象球星買嘉瑞

好市多巧遇神特價品！她見直白翻譯笑翻

外籍看護虐待老奶奶　粗暴扯髮全被錄

《我的少女時代》簡廷芮宣布結婚！

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網傻：買了一整包

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

裝冷氣「窩廁所不開門」！網爆雞皮：小心針孔

iPhone 12「優缺點曝光」！　效能、售價總評比

張韶涵歐陽娜娜被罵爆　Dcard︰台人沒資格嘴

更多

最夯影音

更多
孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開
王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面