她新冠檢測後「鼻子狂噴謎樣液體」　醫驚見頭骨破洞：腦液流出！

▲美國愛荷華州一名40多歲婦女接受新冠肺炎檢測，鼻子不斷流出不明液體，就診後發現竟是腦液。圖為紐約市一名女子正在接受鼻咽拭子檢測，非當事人。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國愛荷華州一名40多歲婦女接受新冠肺炎檢測後，鼻腔卻開始不斷流出大量清澈液體，並且出現頭痛、嘔吐等症狀。她發現情況日益嚴重，為此求助醫師，接受電腦斷層掃瞄才發現，其頭骨底部出現一個小洞，而不明液體竟是腦液。

綜合《商業內幕》、《每日郵報》報導，病患接受鼻咽拭子檢測，不久後就出現症狀，且逐漸惡化成畏光，頭頸僵硬，甚至嚐到金屬味道。醫師採樣她鼻腔流出的液體，進行腦液特徵檢測，結果呈現陽性反應。

醫師們分析患者病史與過去的掃描照片指出，該女曾開刀移除鼻腔內息肉，且最早於2017年就罹患腦膨出（encephalocele），只是一直都沒有被診斷出來。他們說明，這種罕見疾病會導致頭骨無法完全密合，拭子戳碰到頭骨的小洞時，造成開口變寬，以致於腦脊髓液（cerebrospinal fluid）滲出。

A woman in her 40s presented with unilateral rhinorrhea, metallic taste, headache, neck stiffness, and photophobia. The... 由 Vaccination Information Network (VINE) 發佈於 2020年10月1日 星期四

愛荷華大學研究團隊1日將此研究發表於《美國醫學會雜誌──耳鼻喉科與頭頸外科》（JAMA Otolaryngology—Head & Neck Surgery），並且強調，為了安全實施新冠篩檢，考慮到患者病史一事至關重要。

據悉，患者已經接受頭骨修復手術，在研究撰寫期間仍在住院中，接受腦液安全導流，並監測是否可能發生任何神經副作用。

新冠肺炎現行採樣方式有3種，分別是鼻咽拭子（nasopharyngeal swab）、下鼻腔拭子（lower naries swab）與唾液檢測。自從美國（CDC）於1月發出第一批檢測工具後，目前已經累計近1.04億美國人接受檢測，但這是臨床醫師首次通報潛在危險。

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