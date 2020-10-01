71歲嬤在家突斷氣…死臥地板！　小兄弟以為她昏倒「伴屍5天」

▲71歲的康妮在家中猝逝，她1個月前認養的2名小男孩困在家中伴屍5天。（示意圖／取自免費圖pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國德州塔爾蒂（Talty）發生一起悲劇事件。71歲的康妮（Connie Taylor）認養了一對年僅7歲與5歲的小兄弟，未料有一天卻在家中猝逝。2名小男孩被困在家中長達5天，直到老師發覺他們缺席太久，通報警方，全案才因此曝光。

綜合外媒報導，學校老師發現，小兄弟自從9月21日以後就沒有來上課，卻又遲遲聯繫不上家長，最後決定報警。警方前往查看時，2名小男孩一起來應門，並向大人們說，「媽媽昏倒了」，現在正倒臥在地板上。

根據塔爾地警察局局長卡馬克（Bill Carmack），小兄弟曾經試圖打電話求助，但卻不知道康妮的手機密碼，因此無法解鎖，卻又因為不認識鄰居，不敢走出家門，只好待在原地，設法自行洗澡、穿衣，依靠冰箱與櫃子內的囤糧度過5天。

相關單位初步研判，康妮是自然死亡，但仍有待法醫鑑定，釐清真正死因。她大約1個月前才從機構正式認養2名小男孩，非常疼愛孩子們，未料發生憾事。

警方透露，2名小男孩目前已經被安置寄養，所幸健康情況良好。康妮的其中一名親生子女已經提出監護權申請。

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