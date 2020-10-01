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全美40萬中國留學生　白宮副國安顧問：僅1％涉安全風險

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▲▼美國政府正考慮對來自中國大陸的留學生實行更嚴厲的背景調查與限制。（圖／路透）

▲美國目前有40萬名中國留學生，白宮目前基於情報企圖，僅鎖定1％。（圖／路透）

文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

美國白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）今天說，在美國的40萬名中國學生之中，政府基於中國蒐集美國科技及其他情報的企圖，僅鎖定其中1%，仍歡迎其他人來美。

《路透社》報導，傅明在總統川普的中國政策上具有舉足輕重的地位。他說，美國仍歡迎絕大多數中國學生。

他在雷根總統基金會暨研究所（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）舉辦的線上活動表示，美國政府基於安全風險，拒發學生簽證給部分中國人的措施，就像動手術。

傅明表示，川普採取行動，鎖定大約1%申請來美的中國學生，針對的是與軍方有牽連的中國研究員，其中有些是假扮學生、甚至連身分也是假的。

他補充，還有一些案例是為了接觸「可能對中國軍方進展、或對鎮壓自己人民有用的技術」而來到美國的人。

他說，絕大多數中國學生都是「我們樂見來美的人，許多人會留下來，發展很棒的事業」。

在川普期望於11月3日總統大選贏得連任之際，美中關係惡化到數十年來最差的程度，兩國因貿易、人權、香港及新型冠狀病毒等議題而衝突不斷。

美國國務院9月曾表示，基於安全風險，已撤銷逾1000名中國學生及研究員的簽證；中方稱此舉違反人權。華府則表示，這是根據川普5月29日的宣言，對中國壓迫香港民主所做的回應。

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