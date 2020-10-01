全美40萬中國留學生　白宮副國安顧問：僅1％涉安全風險

▲美國目前有40萬名中國留學生，白宮目前基於情報企圖，僅鎖定1％。（圖／路透）



文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

美國白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）今天說，在美國的40萬名中國學生之中，政府基於中國蒐集美國科技及其他情報的企圖，僅鎖定其中1%，仍歡迎其他人來美。

《路透社》報導，傅明在總統川普的中國政策上具有舉足輕重的地位。他說，美國仍歡迎絕大多數中國學生。

他在雷根總統基金會暨研究所（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）舉辦的線上活動表示，美國政府基於安全風險，拒發學生簽證給部分中國人的措施，就像動手術。

傅明表示，川普採取行動，鎖定大約1%申請來美的中國學生，針對的是與軍方有牽連的中國研究員，其中有些是假扮學生、甚至連身分也是假的。

他補充，還有一些案例是為了接觸「可能對中國軍方進展、或對鎮壓自己人民有用的技術」而來到美國的人。

他說，絕大多數中國學生都是「我們樂見來美的人，許多人會留下來，發展很棒的事業」。

在川普期望於11月3日總統大選贏得連任之際，美中關係惡化到數十年來最差的程度，兩國因貿易、人權、香港及新型冠狀病毒等議題而衝突不斷。

美國國務院9月曾表示，基於安全風險，已撤銷逾1000名中國學生及研究員的簽證；中方稱此舉違反人權。華府則表示，這是根據川普5月29日的宣言，對中國壓迫香港民主所做的回應。

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