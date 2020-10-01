未來與蔡英文會面和解？柯文哲：我們沒有仇　「跟她還好啦！」

記者袁茵／台北報導

台北市今年為設市100年，北市府1日舉辦設市百年交流分享活動，其中前市長陳水扁、馬英九與台北市長柯文哲的3人互動，備受外界高度關注。柯文哲提及，這次最後有意義的就是陳水扁、馬英九兩人都有講到和解；被追問之後會不會與總統蔡英文會面和解一下嗎？柯文哲說，「我跟她沒有仇」、「還好啦！」

▲台北市長柯文哲出席「台北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲1日出席台北市設市100年活動，他在會後接受媒體訪問時表示，大家政治立場都是一棒接一棒，每個市長在任內都有貢獻，100年是很多人努力堆積的結果，讓台北市成為台灣首善之都，是大家一起的努力，未來就在此基礎上繼續努力。

柯文哲表示，「今日最有意義的就是陳水扁或馬英九都有講到，希望是藍綠和解或兩岸和解，大家都來想看看，我們講共融社會，互相包容、互相融合，才能互相光榮，今天這個會議可以去思考一下，台灣到底下一步怎麼走？」

被媒體追問，之後會不會跟蔡英文會面和解，柯文哲說，「我跟她又沒仇，怎麼和解？我跟她還好啦！」

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