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遭酸「為何不簽下去」　徐巧芯嗆爆林靜儀：我談的是義務役！

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▲▼徐巧芯回嗆林靜儀。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲徐巧芯回嗆林靜儀。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

由於兩岸情勢日漸緊張，我國軍備狀況不甚理想，台北市議員徐巧芯日前提出「女生要當兵」、「恢復徵兵制」掀起討論。對此，民進黨前立委林靜儀則在節目上批評，「那她現在就可以報志願役啦，幹嘛等別人徵兵妳」，徐巧芯則在臉書回嗆，「我談的是義務役，你跟我談志願役？」

政論節目《新台灣加油》29日播出討論當兵議題，對於徐巧芯提出女生當兵、恢復徵兵制，名嘴黃益中認為，女生當兵有點矯枉過正啦，但同意男性役期拉長；一旁的來賓林靜儀則說，「她現在就可以自己報入伍啦，她就可以去報志願役啊，她幹嘛不去？不用等別人徵兵妳啊？」

不過，徐巧芯30日透過臉書嗆林靜儀，「我談的是義務役，你跟我談志願役？」義務役的依據來自「人民有服兵役的義務」，尤其兩岸政策改變後，情勢變得越發危急，後備人數也不夠，重點在於建立「全民國防意識」，而非讓所有大家成為戰鬥主力。

徐巧芯舉例，有些人可能想做醫生、律師、政治人物，但在那之前，得先盡義務參加軍隊，這是來自於國家的要求，並非自願投身的職業。但志願役不一樣，如果有意將軍人作為職業，那當然就是選擇志願役，現在女性也可以投身，表現亦不俗。

徐巧芯強調，這兩件事情並不相同，「我願意國家盡義務，但這並不是我打算選擇的職業」，那些講「女生現在就可以當兵，為何不簽下去」的，就是把兩件不同的事混為一談，到底是不懂？還是不敢面對？

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